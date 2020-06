Le RB Leipzig calme le jeu pour le transfert de Timo Werner à Chelsea

Il est l'un des attaquants les plus efficaces de cette saison 2019-2020. Auteur de 31 buts et 13 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues, dont 25 réalisations en 30 matches de Bundesliga, Timo Werner a mis tout le monde d'accord. L'attaquant aujourd'hui âgé de 24 ans, déjà décisif les saisons précédentes, a donc tapé dans l’œil des plus grosses écuries anglaises, à savoir Liverpool et Manchester United. Mais le dossier a rapidement basculé cette semaine quand Chelsea a pointé le bout de son nez.

La suite après cette publicité

Jeudi soir, les médias allemands et anglais confirmaient d'ailleurs rapidement la nouvelle : Timo Werner allait s'engager en faveur des Blues, ces derniers étant prêts à payer les 60 millions d'euros de sa clause libératoire qui prend fin le 15 juin prochain. Un nouveau joli coup réalisé par le club londonien sur le mercato donc, après avoir mis la main sur Hakim Ziyech, de l'Ajax Amsterdam, l'hiver dernier (le Marocain va débarquer cet été, ndlr). Cependant, le transfert de l'Allemand en Angleterre ne semble pas encore totalement finalisé. Loin de là même.

«Aucun club ne nous a envoyé de contrat de transfert»

Interrogé par Sky Germany ce samedi après-midi, le PDG du RB Leipzig Oliver Mintzlaff a tenu à calmer le jeu concernant son joueur et son transfert annoncé à Chelsea : «nous nous concentrons sur la dernière ligne droite du championnat. Nous voulons participer à la Ligue des Champions. C'est la seule chose dont nous discutons avec Timo en ce moment. Il était important pour nous de prolonger son contrat. Nous l'avons fait l'été dernier, car il est bien sûr important pour notre jeune club qu'aucun joueur ne parte sans être remplacé. Bien sûr, il y avait cette clause libératoire, que nous avons insérée dans le contrat pour lui donner la possibilité de passer à l'étape suivante. Maintenant, c'est Timo Werner qui est aux commandes, pas nous. Jusqu'à présent, Werner n'a pas payé sa clause, et aucun club ne nous a envoyé de contrat de transfert.»

Encore sous contrat avec le RBL jusqu'en juin 2023, Timo Werner n'a donc pour le moment pas encore finalisé son transfert en direction de Londres. Et le directeur général du club allemand a même déclaré que Chelsea n'avait pas entamé les discussions selon lui. «Non, nous n'avons pas encore eu d'échange (avec Chelsea, ndlr). Par conséquent, nous n'avons rien à signaler. Timo Werner est un joueur du RB Leipzig. Il nous a expliqué il y a quelques semaines qu'il travaillait sur un transfert mais pour le moment, il n'y a rien à signaler», a conclu Oliver Mintzlaff au micro du média allemand. Suffisant pour calmer les ardeurs des dirigeants de Chelsea ? Sky Germany affirme en tout cas que, selon leurs informations, le transfert sera finalisé la semaine prochaine...