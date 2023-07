Seko Fofana, Loïs Openda, Kevin Danso : les déclarations fortes de la direction du RC Lens sur le mercato

La suite après cette publicité

S’activant sur le plan des arrivées avec Andy Diouf (FC Bâle), Angelo Fulgini (Mayence, option d’achat levée), Morgan Guilavogui (Paris FC), Neil El Aynaoui (AS Nancy-Lorraine) et Stijn Spierings (Toulouse FC), le Racing Club de Lens a déjà bien entamé son mercato avec plus de 25 millions d’euros dépensés. Des renforts qui sont les bienvenus en vue de la saison prochaine puisque les Nordistes évolueront en Ligue des Champions. Pour autant, le mercato rythme aussi la vie du club sur le plan des départs. Nous vous avons révélé qu’un contrat de trois ans attendait Seko Fofana à Al-Nassr, que Loïs Openda poussait pour aller au RB Leipzig et que Kevin Danso plaisait à Naples, Milan et des écuries anglaises. Trois dossiers majeurs pour Lens sur lesquels les dirigeants sont revenus.

Prolongé en grande pompe l’été dernier, Seko Fofana est le symbole de la progression du RC Lens depuis maintenant trois saisons. Le milieu ivoirien de 28 ans ne devrait néanmoins pas être de la partie la saison prochaine puisqu’il est proche d’aller du côté d’Al-Nassr. Mais le transfert n’est pas encore totalement conclu comme l’a annoncé le directeur général Arnaud Pouille : «Pour le moment, Seko Fofana n’est pas transféré définitivement. C’est un sujet important pour nous. Au-delà d’être un excellent joueur, c’est notre capitaine. C’était un des hommes de base de ces trois années. Il y a des discussions en cours. Il n’est pas transféré à ce jour. Lors de la prolongation de Seko Fofana, des conditions avaient été déterminées. Nous sommes des personnes de parole et d’engagement. Il faut que vous ayez cela en tête.»

C’est loin d’être fait pour Loïs Openda

Proche d’un départ, Seko Fofana se rapproche donc de l’Arabie saoudite. Pour Loïs Openda (23 ans) qui pousse fort pour aller du côté du RB Leipzig, cela est encore loin d’être fait en revanche. «On a reçu une troisième offre pour Loïs Openda. Les deux premières ne méritaient pas d’analyse. Le projet, depuis le départ, n’est pas de céder Loïs, mais bien de le conserver. Après, Leipzig lui tourne autour… Ils ont leur vue économique d’un potentiel transfert, on a la nôtre. On est encore très éloigné» a lâché Arnaud Pouille. Pourtant si Lens veut le conserver, une offre XXL pourrait quand même faire fléchir les Nordistes : «quand vous n’inscrivez pas un joueur sur une liste de départ souhaité, vous ne mettez pas de prix. Il y a des barrières psychologiques, comme on l’avait fait sur Wooh l’an dernier. Même si on ne veut pas tomber dans le trading, il faut être raisonnable. Il y a certainement une barrière qui existe.»

Autre cadre de l’équipe qui pourrait être concerné par un départ, Kevin Danso (24 ans). Le défenseur central autrichien a réalisé une saison de haute volée et à la cote en Serie A et en Premier League. Ce dossier semble néanmoins moins avancé que les autres à en croire le directeur technique Grégory Thill : «Kevin Danso est un joueur cadre de l’effectif. Des discussions sont en cours avec son représentant. À l’heure où je vous parle, Kevin est là, sous contrat. Aucune urgence sur ce dossier.» Ce dernier a aussi ouvert la porte à un départ des Polonais Adam Buksa (26 ans) et Lukasz Poreba (23 ans) qui ont déçu la saison dernière : «Jean Onana était absent ce matin en raison d’un problème administratif à régler. Un départ ? Il y a une possibilité pour Buksa et Poreba, comme pour d’autres profils. Des discussions sont en cours.»

C’est donc un vrai chantier que va vivre Lens au cours des prochaines semaines sur le mercato des transferts. Si Lens va perdre certains cadres et le sait depuis un moment, le but reste néanmoins d’être compétitif comme l’a rappelé Arnaud Pouille : «sans tout dévoiler, dans notre effectif, quand nous avons rencontré certaines personnes au moment des prolongations, il y a eu des engagements donnés. Grégory Thil, Franck Haise et Joseph Oughourlian le savent. Par respect pour nos engagements vis-à-vis de ces joueurs, en cas d’opportunité, nous nous poserons avec eux. On a fixé les conditions d’un départ éventuel, et les conditions pour qu’ils restent. L’idée de conserver nos meilleurs éléments. Ils le savent. On souhaite conserver nos meilleurs éléments.»