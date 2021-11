Real Madrid, Brésil : Cafu a de grandes ambitions pour Vinicius Junior

La suite après cette publicité

Étincelant avec le Real Madrid depuis le début de la saison, Vinicius Junior a remplacé Roberto Firmino, blessé et donc forfait, avec le Brésil, pour les rencontres face à la Colombie (12 novembre) et l’Argentine (17 novembre). Auteur de neuf buts et sept passes décisives depuis le début de la saison, il devrait même prochainement prolonger son contrat avec les Merengues, qui court actuellement jusqu’en 2025. Son compatriote Cafu a d’ailleurs de grandes ambitions pour lui et le voit devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

« Vinicius Junior est sans aucun doute un grand talent brésilien qui est très fier de jouer pour une grande équipe comme le Real Madrid », a-t-il déclaré à As. « Je suis sûr qu'il sera l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde au Qatar. Il a besoin de jouer, il a besoin d'être en confiance, il a besoin de s'assurer qu'il est utile à l'équipe brésilienne. C'est un talent, il est jeune et je sais que, s'il joue, il fera une grande Coupe du monde. Il est un jeune espoir non seulement du football brésilien, mais aussi du football mondial. Il a très bien débuté à Madrid, marquant plusieurs buts, mais ce n'est pas une surprise. Je sais qu'il utilisera tout son potentiel lors de la Coupe du monde pour aider le Brésil à essayer de gagner la Coupe du monde. Nous sommes encore à un an de la Coupe du monde et pendant cette année, il peut certainement acquérir beaucoup d'expérience et continuer à s'améliorer. »