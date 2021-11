Real Madrid : les chiffres fous de la prolongation de Vinicius Junior

Karim Benzema n'est pas le seul à briller au Real Madrid cette saison. Il s'est même trouvé un coéquipier idéal depuis le début de cet exercice en la personne de Vinicius Junior (21 ans). Autrefois raillé pour son déchet dans le jeu et son manque de finition devant le but, le jeune Brésilien, qui avait tout de même été recruté pour 45 M€ à l'âgé de 16 ans en 2018, a eu le déclic avec la venue de Carlo Ancelotti. L'Italien lui a donné confiance en l'installant sur le flanc gauche de l'attaque madrilène, en lieu et place d'un Eden Hazard toujours aussi fantomatique.

La suite après cette publicité

Il faut croire que le technicien de 62 ans a été conforté dans son choix en observant avec délectation les performances de l'international auriverde (7 sélections). Par ailleurs rappelé par Tite suite au forfait de Roberto Firmino, Vinicius Junior compte désormais 9 buts et 7 passes décisives en 15 rencontres avec son club depuis la reprise. Des statistiques redoutables qui lui permettent de négocier sa prolongation de contrat à la hausse. En discussions depuis plusieurs semaines, celle-ci ne devrait pas tarder à intervenir.

Une clause à 1 milliard d'euros

«On ne m'a rien dit, mais je suis très calme car il reste encore beaucoup de temps. Bien sûr que je veux renouveler, bien sûr que je veux rester ici pour longtemps, mais je suis très calme à ce sujet, tout se fera au bon moment. Le contrat que j'ai encore est celui que j'ai eu à l'âge de 16 ans. Peu importe le moment du renouvellement, le montant de mon salaire ou de ma prime, ce qui compte, c'est la satisfaction d'être dans la meilleure équipe du monde», expliquait l'intéressé cette semaine à TNT Sport.

N'en déplaise à l'attaquant, les chiffres ont tout de même leur importance. Selon ABC, cette prolongation interviendra en fin de saison pour un nouveau contrat courant jusqu'en 2028 (l'actuel se termine en 2025), assorti d'une clause libératoire de... 1 milliard d'euros. Il s'agira d'un nouveau record qu'il partagera avec Benzema et Pedri. Actuellement rémunéré 3,5 M€ par saison, Vinicius intégrera également le 2e échelon des joueurs les mieux payés du Real, soit un minimum de 5,5 M€ par an, auquel il faudra ajouter des bonus. Il se situera alors juste derrière les plus gros salaires du club que sont Benzema et Modric (10 M€/an), et Bale et Hazard (15M€/an). Quand on aime, on ne compte pas.