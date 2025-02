Didier Deschamps ne dit pas non au PSG !

Dans une interview donnée à plusieurs médias français, dont le quotidien L’Equipe, Didier Deschamps, qui a annoncé son départ de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, a évoqué son avenir. Si le sélectionneur a lâché quelques indices, il n’a pas fermé pas la porte à un retour sur le banc d’un club. Et pourquoi pas entraîner un mastodonte comme le PSG ?

«Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir de quoi sera fait mon avenir. Cela ne me préoccupe pas. Je le répète, je ne ferme aucune porte à part celle d’une autre sélection, sauf si je changeais d’idée. Mais ça m’étonnerait beaucoup», a ainsi avoué DD. Pour l’heure, Luis Enrique, prolongé jusqu’en juin 2027, fait plus que jamais l’unanimité…