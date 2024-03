PSG : Luis Enrique est sous le charme de Vitinha

Critiqué à ses débuts, aujourd’hui titulaire régulier du Paris Saint-Germain, Vitinha (24 ans) semble franchir un cap sous les ordres de Luis Enrique. Le milieu de terrain portugais, aligné devant la défense contre la Real Sociedad mardi, a de nouveau brillé à ce poste grâce à sa qualité technique et sa vista. Des prestations satisfaisantes qui ont convaincu le coach parisien, qui n’a pas tari d’éloges à son sujet devant les médias.

La suite après cette publicité

«Vitinha est un joueur qui s’adapte parfaitement à ce qu’on cherche, à notre idée de jeu, il est polyvalent, il ne perd pas le ballon. Il est complet avec et sans le ballon, il joue aussi en fonction de ses coéquipiers. On est très exigeant avec lui, il peut encore s’améliorer, marquer plus de buts, s’améliorer aussi sans ballon. C’est un plaisir de l’avoir dans notre équipe», a encensé le technicien espagnol en conférence de presse avant d’affronter Reims demain.

Pour cette rencontre, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Une victoire 2-0 du PSG face à Reims peut vous rapporter jusqu’à 578€.