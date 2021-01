Quelles sont les meilleures chaussures de foot signatures ?

Cristiano Ronaldo

Véritable tête d’affiche de Nike depuis 2008, Cristiano Ronaldo est depuis toujours affilié à la chaussure phare de la marque : la Mercurial. Si bien que le capitaine de la sélection portugaise peut se targuer d’avoir plus de 30 paires de Mercurial qui porte son nom. Voici notre top 3.

Mercurial Vapor Superfly II « Safari » CR7

La marque à la virgule conçoit la véritable première paire signature de CR7 en octobre 2010 : La Mercurial Vapor Superfly II « Safari » CR7. L’imprimé tacheté, utilisé pour la première fois en 1987 avec les baskets Nike Air Safari, est remis au goût du jour sur cette chaussure de foot qui symbolise la vitesse folle du numéro 7 du Real Madrid (à l’époque).

Mercurial Superfly IV Cr7 Savage Beauty

En 2015, Nike décide déjà d’honorer la carrière de Cristiano Ronaldo avec une collection spéciale en sept chapitres. Une grande première ! Le coloris le plus marquant à nos yeux est le premier des 7 chapitres : la Mercurial Superfly Cr7 Savage Beauty. L’inspiration volcanique de ce coloris fait référence aux volcans de l’île de Madère, au Portugal, lieu de naissance de CR7.

Mercurial Superfly VII CR7 100

100 buts en sélection, ça se fête ! Nike l’a bien compris et après le 100e but de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise contre la Suède en Ligue des Nations en septembre 2020, la marque à la virgule lui concocte un coloris spécial aux couleurs du Portugal orné du drapeau lusitanien sur la languette. Évidemment, la semelle dorée n’est pas sans rappeler les 5 ballons d’Or de l’ancien joueur de Manchester United mais également le prestige d’inscrire 100 buts pour sa sélection.

Kylian Mbappé

À 22 ans, Kylian Mbappé marche déjà sur les pas de son idole CR7. C’est d’ailleurs avec les Mercurial Superfly IV, qu’il a foulé pour la première fois une pelouse de Ligue 1 avec l’AS Monaco, alors qu’il n’avait que 16 ans. Le natif de Bondy a rejoint l’équipe Nike dès ses14 ans et est devenu depuis l’une des égéries phares de l’équipementier à la virgule, qui n’a pas hésité bien longtemps à lui concocter des chaussures signatures. Jonglant avec le modèle Hypervenom (qui n’existe plus aujourd’hui) et Mercurial, l’international français a finalement opté pour les fameuses Mercurial avec deux collections signatures et une troisième qui devrait débarquer en début d’année 2021.

Nike Mercurial Superfly 7 « Bondy Dreams »

En décembre 2019, pour sa troisième saison avec le PSG, Nike lui confectionne sa première paire signature : la Mercurial Superfly 7 « Bondy Dreams ». Une paire frappée d’un mélange de vert et blanc, pour rappeler les couleurs des maillots de l’AS Bondy (son premier club de foot), mais aussi d’or avec la présence du numéro du département (93) dont est originaire Mbappé. Le slogan « sans risques il n’y a pas de victoire », le logo KM, les 2 étoiles de champions du monde et le drapeau français rendent hommage à la pépite française.

Nike Mercurial Superfly 7 « Rosa »

À la veille de la finale de Ligue des Champions 2020 contre le Bayern de Munich, le numéro 7 de la capitale parisienne hérite d’une seconde paire signature, la Nike Mercurial Superfly 7 « Rosa ». Un retour vers le passé car, lorsqu’il jouait encore à l’AS Bondy Foot, ses parents lui avaient offert des Mercurial Vapor IV « Pink Panther », incarnées à l’époque par le Bavarois Franck Ribéry, l’une des idoles de Mbappé. Ce privilège de pouvoir porter cette version rose modernisée de la Mercurial a définitivement conforté le statut de l’attaquant français chez Nike, qui pense déjà à l’après Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi

Concurrence oblige, chez Adidas, on se doit également de confectionner des paires d’exception pour ses stars. Et parmi elles, on retrouve le stratosphérique Lionel Messi. Bien qu’il ait débuté sa carrière avec des Nike Total 90, l’Argentin a officiellement rejoint Adidas en 2006. L’équipementier a donc accompagné la quasi-intégralité de l’immense carrière de sa puce argentine en lui réservant, évidemment, des chaussures signatures. Voici notre top 3 !

F50.9 Tunit Messi

Si l’histoire d’amour entre la gamme F50 d’Adidas et Messi a débuté en 2006, elle a pris un véritable tournant en 2009, avec la sortie de la F50.9 Tunit Messi, la première chaussure signature spécialement conçue pour le génie argentin. Cette paire argentée vaut désormais de l’or car c’est avec ses chaussures aux pieds que Messi a inscrit le 5000ème but du FC Barcelone en Liga.

Messi 16 « Space Dust »

En 2015, Adidas va encore plus loin que ses concurrents en créant un modèle de chaussures au nom de Messi. Si Cristiano Ronaldo possède des Nike Mercurial CR7, Messi possède lui des Messi en cette année 2015. La Messi 16 « Space Dust » sortie en 2016, est selon nous la paire la plus marquante de cette gamme qui sera arrêtée en 2017 au profit de la gamme Nemeziz, que porte actuellement Lionel Messi. Ce coloris « Space Dust » qui fait penser à la kryptonite de Superman. Ce mélange de vert et noir est une référence au fait que l’on considère La Pulga comme un extra-terrestre pour la planète football. Il faut dire qu’il avait obtenu son 5e ballon d’Or quelques mois plus tôt, à seulement 28 ans.

Nemeziz Messi 19.1 « Rosario-Barcelona »

2017 marque donc un tournant pour Adidas avec l’apparition de la gamme Nemeziz, dont Messi devient le représentant naturel. Juste avant le Final 8 de la Ligue des Champions 2020, l’Argentin est honoré d’un coloris spécial de la Nemeziz 19.1, la « Rosario-Barcelona », qui retrace son parcours. Le mélange de bleu, d’orange et jaune rappelle les premiers pas de la Pulga à Rosario, sa ville de naissance en Argentine, jusqu’à Barcelone, le théâtre de ses plus beaux exploits. Son numéro 10, sa célébration avec les doigts levés, les inscriptions « Leo » et « Messi », tout y est. Les Blaugranas doivent secrètement espérer que cette paire nostalgique ne constitue pas un signe prématuré de la fin de l’aventure de leur numéro 10 chez eux.

Neymar

Neymar présente la particularité d’être le seul joueur actuel à disposer de collections signatures chez deux marques concurrentes, Nike et Puma. Affilié à Nike depuis son adolescence, le Brésilien s’était déjà vu offrir plusieurs modèles signatures sur deux modèles différents : la Mercurial et l’Hypervenom. Mais à la surprise générale, la star du PSG a subitement quitté Nike en septembre 2020 pour rejoindre Puma, qui lui a déjà réservé une chaussure signature. Voici notre top 3 des chaussures signatures de Neymar, toutes marques confondues.

Nike Hypervenom II NJR x Jordan

En juin 2016, Nike et Jordan Brand s’associent pour créer l’Hypervenom NJR x Jordan. Cette collaboration inédite à l’époque permet de faire le pont entre deux sports majeurs (basket-ball et football) et deux athlètes d’exception (Neymar et Jordan). Cette paire emprunte plusieurs éléments graphiques de l’Air Jordan V et se distingue par le logo Jumpman sur le talon. C’est avec cette paire aux pieds, en version coupe basse (la Phinish), que Neymar a remporté l’or olympique aux J.O. de Rio en 2016, en marquant le tir au but décisif en finale contre l’Allemagne.

Nike Mercurial Vapor 11 « Written in the stars »

Durant l’été 2017, Neymar n’en finit plus de faire parler de lui. Pressenti pour rejoindre le PSG, le Brésilien agite le mercato et Nike en profite pour lancer une paire signature marquante : la Mercurial Vapor 11 « Written in the stars ». Cette paire principalement bleu et jaune qui arbore aussi des éléments du drapeau brésilien retrace la carrière de la star brésilienne. Une franche réussite qui a donné des étoiles plein les yeux aux fans de Neymar.

Puma Future Z

Juste après sa signature inattendue chez Puma, l’équipementier allemand lui a concocté une paire de Puma King personnalisée. Un acte fort sachant que cette paire fut portée par des légendes d’antan comme Maradona ou Pelé. En cette fin d’année 2020, Puma est allé encore plus loin en dévoilant en exclusivité la Future Z, avec un coloris spécial dédié à Neymar baptisé « Teaser Edition ». Ces chaussures qui prônent l’agilité et la créativité se démarquent nt par leur une bande jaune fluo au centre.

Paul Pogba

Pour le côté spectacle, créativité et style, Paul Pogba constitue le profil parfait pour Adidas. Après de longues années d’hésitation entre Nike et Adidas, la Pioche a finalement jeté son dévolu sur la marque allemande en 2016, qui a mis les petits plats dans les grands en lui concoctant des chaussures signatures sublimes, dérivées tout d'abord de l'ACE16 puis de la fameuse Predator.

Ace 16+ « Pogba »

En guise de cadeau de bienvenue, Pogba reçoit sa toute première signature. Il s’agit d’une Adidas Predator Ace 16+ personnalisée avec un style extravagant puisque la tige est ornée d’une imitation de peau de crocodile et d’une touche dorée qui lui donne un côté bling bling. La personnalisation atteint un tel degré de précision qu’on aperçoit les formules (pogbanesques) « Pogboum » pour la chaussure gauche et « Pogbance » à droite. Une première esquisse qui donne le ton des prochains coloris dédiés à l’international français.

Predator 19+ « Paul Pogba saison 5 »

Trois ans après la première chaussure signature pour Paul Pogba, Adidas lance la Predator 19+ « Paul Pogba saison 5 », qui comme son nom l’indique est le cinquième volet de la collection Capsule qui lui est dédiée. Depuis fin 2017, la Predator est de retour parmi l'écurie de chaussures de foot d'adidas et il s'agit d'ailleurs de la chaussure attitrée de Paul Pogba. Cette version Capsule dédiée au milieu de terrain de Manchester United matche parfaitement avec les couleurs des Red Devils avec un mélange simple, mais efficace de blanc et de rouge.

Predator 20+ « Paul Pogba saison7 »

La septième saison de la collection Capsule de Paul Pogba est marquée par une forte inspiration des codes de la marque de luxe Louis Vuitton. On retrouve notamment une tige noire qui arbore de multiples logos dorés PP. Des codes qui rappellent les célèbres produits floqués du logo LV, dont raffolent les joueurs de foot. Cette nouvelle paire de Predator 20+ sortie en 2020 allie donc subtilement la mode et le sport.

Sadio Mané

Après de nombreuses années à porter des Mercurial Vapor de Nike, Sadio Mané a changé de cap en mai 2018 pour devenir l’ambassadeur n°1 de New Balance. L’équipementier américain a d’ailleurs choyé sa star sénégalaise avec une chaussure signature marquante.

New Balance Furon 4.0 Bambali

Lors des phases de poules de Ligue des champions en 2018, le Sénégalais porte pour la première fois ses New Balance Furon 4.0 personnalisées. Il s’agit d’une édition limitée baptisée « Bambali », en référence à sa ville natale au Sénégal, qui sera portée uniquement à deux reprises par l’ailier des Reds de Liverpool. Cette paire avait la particularité d’être adaptée à sa vitesse phénoménale tout en affichant les couleurs de son pays (vert, jaune et rouge). L’équipementier américain avait même ajouté la mention « Sadio Mané 10 » sur les côtés extérieurs de la paire.

Memphis Depay

Memphis Depay ne laisse pas indifférent tant en dehors que sur le terrain. Un temps équipé par adidas, l’international néerlandais a rejoint l’équipementier américain Under Armour en février 2015, qui en a tout de suite fait son égérie principale pour le football. UA lui a d’ailleurs réservé des coloris signatures sublimes dont les modèles suivants.

Under Armour Spotlight 2.0 « Dream Chaser »

Fier de son partenariat avec Memphis Depay, Under Armour lance une première paire signature intitulée « DreamChaser2.0 » dès l’année 2016, qui arbore les ailes d’ange tatouées dans le dos du joueur. Un an plus tard, en novembre 2017, juste avant le derby entre l’OL et Saint-Etienne, l’équipementier américain lance une nouvelle version de cette paire à travers le modèle Spotlight 2.0, qui la particularité de proposer une fermeture zippée pour cacher les lacets. Ce coloris arbore des hiéroglyphes dorés qui symbolisent le courage, ainsi que du bleu turquoise qui prône l’énergie et la détermination du Néerlandais. La magie avait bien opéré puisque Memphis Depay avait ouvert le score lors du derby contre Saint-Etienne, 5-0, avec cette nouvelle paire aux pieds.

Under Armour « Block Out The Noise »

En mars 2019, à l’occasion du 8e de finale retour de Ligue des champions entre l’OL et le FC Barcelone, Under Armour dévoile une nouvelle paire pour son égérie : la « Block Out The Noise ». Un clin d’œil évident à la manière dont Memphis Depay célèbre ses buts, avec ses deux doigts dans les oreilles pour faire taire les mauvaises langues. L’imprimé pixelisé représente justement le bruit blanc d’une télévision, comme pour parasiter les mauvaises ondes.

André-Pierre Gignac

Ancien ambassadeur d’Adidas, André-Pierre Gignac est devenu l’égérie de la marque mexicaine Charly Futbol au début de l’année 2020. L’équipementier lui a même dédié dans la foulée une chaussure signature. Une consécration pour l’attaquant français, devenu une icône au Mexique depuis son transfert aux Tigres UANL à l’été 2015

Charly Futbol PFX Gignac

Sa seule et unique paire signature a été nommée PFX Gignac. Lancée en août 2020, cette paire promet puissance et vitesse grâce à la présence de carbone sur la semelle extérieure. L’attaquant des Tigres UANL ne s’est pas fait prier pour mettre en avant sa nouvelle paire puisqu’il vient de remporter la Ligue des champions Concacaf en inscrivant notamment le but de la victoire dans le money time en finale contre le Los Angeles FC (2-1). Quoi de mieux pour promouvoir une paire signature ?