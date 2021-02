Bordeaux : Laurent Koscielny revient sur son altercation avec Hatem Ben Arfa

La suite après cette publicité

Les jours sont difficiles en ce moment à Bordeaux. Après le gros coup de gueule de Yacine Adli, c'est Laurent Koscielny qui a pris la parole cette semaine en conférence de presse, affirmant qu'il en a recadré certains dans le vestiaire, dont Hatem Ben Arfa. Après la nouvelle défaite des Girondins ce samedi contre Metz, durant laquelle Ben Arfa a démarré sur le banc, Koscielny a repris la parole et est revenu sur son altercation pour son partenaire.

«Il peut y avoir beaucoup d’engueulades dans un vestiaire. Il y en a eu une entre Hatem et moi. Je suis là pour aider l’équipe et le collectif à aller le plus haut possible. C’est aussi le rôle d’un capitaine de remobiliser tout le monde. C’est réglé maintenant et il faut savoir tourner la page, passer à autre chose et aller dans le même sens pour aider l’équipe» a demandé le défenseur à ses partenaires au micro de Canal Plus.