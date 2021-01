Manchester United - Sheffield United : les compositions officielles

En explosant West Bromwich Albion hier (5-0), Manchester City est repassé devant United en tête du classement. La formation d'Ole Gunnar Solskjaer doit donc continuer sur son rythme infernal en championnat (12 matches, 3 nuls et 9 victoires depuis début novembre) et s'imposer contre la lanterne rouge, Sheffield United, afin de provisoirement reprendre la place de leader. Tombeurs de Liverpool en Cup dimanche (3-2), les Red Devils effectuent logiquement un turn-over. David de Gea retrouve sa place dans les cages au détriment de Dean Henderson, tandis qu'Axel Tuanzebe se fait une place en charnière centrale.

Le double pivot change lui de moitié avec la titularisation de Nemanja Matic aux côtés de Paul Pogba. Bruno Fernandes regagne également le onze de départ, tout comme Anthony Martial qui supplée Edinson Cavani. En face, Chris Wilder, privé de John Egan (suspendu), décide d'aligner Phil Jagielka au sein de sa défense à trois. Kean Bryan évoluera sur le côté gauche alors que George Baldock sera à droite. David McGoldrick est lui préféré à Rhian Brewster pour épauler Billy Sharp devant.

Les compositions des équipes :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles - Pogba, Matic - Greenwood, Fernandes, Martial - Rashford .

Sheffield United : Ramsdale - Basham, Jagielka, Ampadu - Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Bryan - McGoldrick, Sharp.

4 changes for the Blades. 🔁



There are starts for Baldock, Jagielka, Bryan & McGoldrick with Bogle & Rhian Brewster dropping to the bench.



John Egan sits out the match through suspension, whilst Enda Stevens misses out through injury.#MUNSHU pic.twitter.com/ufYXPeXZHb