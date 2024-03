Al-Hilal : Neymar compte revenir à Santos

Neymar (32 ans) est sur le flanc depuis le mois d’octobre. Mais le Brésilien, blessé gravement au genou en sélection, travaille pour retrouver les terrains cet été au plus tôt. En parallèle, son avenir fait toujours couler de l’encre puisque Santos veut le rapatrier. De son côté, Al-Hilal souhaite prolonger son bail d’une année puisqu’il n’a pas joué cette saison. Malgré cela, l’écurie brésilienne ne lâche pas le morceau. Questionné de nouveau au sujet de Ney, le président de Santos, Marcelo Teixeira est confiant. Ses propos sont relayés par AlRiyadh.

«Neymar reviendra à Santos. Je ne sais pas quand. Cela dépend de lui, mais je crois vraiment en ce retour et je cherche une échappatoire pour pouvoir le ramener. Indépendamment de son âge, la possibilité de son retour est grande. Personne n’imaginait qu’il ne jouerait pas pendant près d’un an. Il a signé un contrat de deux ans avec Al-Hilal, et nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait. Mais je crois vraiment en ce retour.» Affaire à suivre…