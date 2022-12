Luis Suárez vers une aventure au Mexique

La suite après cette publicité

À 35 ans et alors qu'il vient de disputer ce qui semblait être sa dernière Coupe du Monde, Luis Suárez n'entend cependant pas encore raccrocher les crampons. Selon Mundo Deportivo, le club mexicain de Cruz Azul aurait soumis une offre à El Pistolero, en vue du championnat de clôture 2023.

« Il n'y a toujours pas de nouvelles, nous sommes en pourparlers et en négociations. L'idée est de l'amener à Cruz Azul , mais c'est une question d'attente et de recherche de quelques renforts supplémentaires. Ils recherchent un attaquant et un arrière gauche », a d'ailleurs déclaré Raúl Gutiérrez, le coach du club, pour W Radio. Une offre avantageuse pour l'ancien Barcelonais qui toucherait, selon FoxSports Mexico, un chèque de 6 millions de dollars pour un contrat de deux ans. Une offre qui pourrait aboutir, mais qui se heurterait à d'autres, venues de MLS et du Brésil.

