Chelsea bannit Conor Gallagher de son équipe !

Le feuilleton Conor Gallagher agite Chelsea en coulisses. En effet, les Blues, qui ne comptent plus sur lui, ont trouvé un accord avec l’Atlético de Madrid pour un transfert d’environ 38,7 millions d’euros. Seul problème, l’Anglais souhaite rester dans son club. Une situation qui commence à agacer les Colchoneros, qui iront voir ailleurs si ce dossier n’avance pas, et Chelsea, qui veut renflouer ses caisses et qui estime que le joueur ne correspond pas à ce que Maresca veut mettre en place.

Pour toutes ces raisons, les pensionnaires de Stamford Bridge ont pris une décision radicale. Le Daily Mail révèle que le club a écourté les vacances de Gallagher et lui a annoncé qu’il ne ferait plus partie du vestiaire à son retour lundi. Une façon de mettre la pression au joueur, qui risque donc de vivre des moments difficiles.