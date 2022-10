Club Bruges-Atlético Madrid : les compositions officielles

Rendez-vous au Jan Breydel Stadion de Bruges ce mardi soir pour ce troisième match de la poule B de Ligue des champions entre le Club Bruges et l'Atlético Madrid (un match à suivre en direct sur notre site à partir de 21h). Après deux journées, c'est bien le moins connu des deux clubs qui occupe la tête de ce groupe. Le Club Bruges caracole en tête avec deux victoires (1-0 face au Bayer Leverkusen, 0-4 à Porto) tandis que l'Atlético Madrid a mordu la poussière chez les Allemands (2-0) après une victoire à l'arraché face à Porto lors de la première journée grâce à un but de Griezmann dans les arrêts de jeu. Les Colchoneros sont déjà sous pression et une défaite les mettraient en danger pour la qualification tandis que les Belges pourraient presque s'assurer un passage en huitièmes de finale en cas de succès.

Pour cette rencontre, Carl Hoefkens aligne son habituel 4-3-3 avec Sylla et Mechele en défense centrale. Arrivé cet été de Barcelone, le buteur Ferran Jutgla est en pointe pour ses retrouvailles avec l'Atlético épaulé par Buchanan et Sowah. De son côté, Diego Simeone a opté pour un 4-4-2 avec Antoine Griezmann et Alvaro Morata en pointe. Saul, Koke, Witsel et Llorente auront les clés de l'entrejeu tandis que les Colchoneros s'appuieront sur Reinildo, Gimenez, Savic et Molina en défense. Les Français Thomas Lemar et Geoffrey Kondogbia sont sur le banc.

Les compositions officielles :

Club Bruges : Mignolet - Odoi, Mechele, Sylla, Meijer - Onyedika, Vanaken, Nielsen - Sowah, Jutgla, Buchanan

Atlético de Madrid : Oblak – Reinildo, Hermoso, Giménez, Savić, Molina – Saúl, Koke, Llorente – Félix, Morata

