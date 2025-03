Belgique : Romelu Lukaku a pensé à arrêter avec sa sélection

Fort de ses 120 sélections et 85 buts avec la Belgique, Romelu Lukaku fait partie des armes les plus dangereuses des Diables Rouges. Pourtant, en conférence de presse, l’avant-centre a admis qu’il avait sérieusement envisagé de prendre sa retraite internationale après l’élimination contre la France à l’Euro, mais qu’une discussion avec un dirigeant avait relancé son envie de porter le maillot de sa sélection : « je dois être honnête : oui, j’y ai pensé. J’étais très énervé après l’élimination contre la France. J’ai parlé avec Jan (Vertonghen) dans le vestiaire. Je lui ai expliqué que je ne le sentais pas, qu’il y avait un problème. […] J’ai ensuite enchaîné avec un été compliqué par rapport à Chelsea et mon transfert. J’ai pris du temps pour moi puis Vincent (Mannaert) m’a proposé un nouveau projet avec l’équipe nationale. Je me suis dit que je ne voulais pas arrêter ainsi. »

S’il a refusé de dévoiler ce qui le dérangeait sous l’ère Tedesco, l’attaquant du Napoli a laissé entendre que l’ambiance au sein du groupe n’était clairement pas au beau fixe : « il y a beaucoup de choses que je n’ai pas acceptées à l’Euro. Pareil pour d’autres joueurs, mais tout cela est derrière nous maintenant. » Alors que Rudi Garcia a décidé de lui léguer le brassard de capitaine pour affronter l’Ukraine ce jeudi soir, le joueur de 31 ans a tenu à insister sur son rôle, mais également sur l’importance du collectif : « je suis un leader naturel. Moi, je n’ai jamais fait de problème pour le brassard. Quand je rentre dans le vestiaire, je parle toujours en positif, en passant le message du coach vers l’équipe. Penser à soi, ça ne rapporte que du négatif. » Après avoir retrouvé des couleurs sous les ordres d’Antonio Conte en Italie, Lukaku espère sûrement de nouveau faire trembler les filets avec la Belgique, lui qui n’a plus marqué en sélection depuis un doublé contre le Luxembourg en match amical, en juin 2024.