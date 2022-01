OM : l'étonnante absence de Steve Mandanda

La suite après cette publicité

Ce samedi soir, l'Olympique de Marseille affrontait Montpellier à l'Orange Vélodrome dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. En plus de cela, si les Marseillais gagnaient cette rencontre, ils n'auraient pas le temps de réflechir puisqu'ils se déplaceraient du côté du Rhône pour se confronter à l'Olympique Lyonnais, ce match repoussé.

On s'attendait donc à une petite revue d'effectif pour Jorge Sampaoli, même si l'Argentin avoue depuis quelque temps maintenant que la Coupe de France est un réel objectif. On pensait voir du Milik, du Luis Henrique, du Pol Lirola et même du Steve Mandanda. Si on a bien vu les deux cités juste au milieu, ni l'attaquant polonais, ni le portier français étaient au départ.

Mandanda était blessé

Si on peut comprendre pour le natif de Tychy, cela l'est beaucoup moins pour l'international français, qui, lui, était attendu puisque c'est le titulaire habituel en Coupe de France et Pau Lopez, fiévreux cette semaine, avait manqué trois entraînements. Une sorte de petit camouflet... Enfin, sauf s'il existait une bonne excuse pour son absence. C'est ce qu'a expliqué Jorge Desio, l'adjoint de Jorge Sampaoli.

« Steve n'a pas démarré parce qu'il a reçu un coup à la cheville il y a quelques jours. Il n'était pas à 100, ils ont échangé avec le coach. Steve n'était pas à 100% et le coach a décidé qu'il ne jouerait pas ce soir », a-t-il ainsi indiqué. Pas sûr que cela soit suffisant pour les suiveurs du club alors qu'il ne reste que deux jours de mercato...