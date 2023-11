Le Real Madrid au chevet de Gavi

C’est toute l’Espagne qui est dégoûtée suite à la grave blessure de Gavi survenue dimanche soir durant le match face à la Géorgie. Le FC Barcelone l’a officialisé hier, le jeune milieu de terrain de 19 ans souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit. Sa période d’indisponibilité devrait facilement grimper à 8-9 mois. Cette terrible nouvelle pour la sélection espagnole et le club catalan ne fait pas sourire le Real Madrid. Le journal AS relaie ainsi que plusieurs messages de soutien en provenance de joueurs madrilènes ont été adressés à Gavi, à commencer par Dani Carvajal. « Des rivaux et des coéquipiers, mais surtout des humains. Tu reviendras plus fort, mon ami. Bonne chance, Gavi », a posté le latéral droit du Real Madrid.

Ce n’est pas tout, puisque Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca, a envoyé une lettre au joueur blaugrana pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Une habitude de la part du club merengue, qui a toujours une pensée pour les joueurs gravement blessés. Antonio Rüdiger, alors à l’AS Roma, avait par exemple reçu une lettre de Pérez en 2016.