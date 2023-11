Barça : terrible verdict pour Gavi

C’était malheureusement déjà annoncé par la presse espagnole et les commentaires du sélectionneur Luis de la Fuente ne laissaient guère de place au doute. C’et bien une rupture complète des ligaments croisés qu’a subie le milieu de terrain Gavi, lors de la rencontre entre l’Espagne et la Géorgie dimanche soir. Le FC Barcelone a officiellement communiqué sur la blessure de son joueur, pour lequel la saison semble d’ores et déjà finie.

« Le joueur présente une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. (…) Mauvaise nouvelle pour le Barça. Les examens réalisés sur le joueur de l’équipe première Gavi ont confirmé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. Il subira un traitement chirurgical dans les prochains jours. Un nouveau communiqué médical sera émis par la suite », peut-on lire. Cette blessure génère une indisponibilité d’au moins 6 mois, et il faut généralement 8-9 mois pour être totalement rétabli. Un énorme coup dur pour le milieu de 19 ans.