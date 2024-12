OM - Monaco : Luis Henrique savoure son but et la victoire

Il a été buteur ce soir et il en est fier. Luis Henrique, déjà auteur de 6 buts et 4 passes décisives, a réalisé un nouveau bon match aujourd’hui lors de la victoire de l’OM sur Monaco (2-1). Au mirco de DAZN en fin de rencontre, le brésilien a exprimé sa satisfaction : «Oui, aujourd’hui, on est tous ensemble, c’est ce qu’on essaie de faire depuis le début de la saison. On a reproduit et réussi ce qu’on a travaillé cette semaine. Je pense que tout le monde est content, nous comme les supporters.»

L’attaquant olympien de 22 ans, crédité de la note de 6,5 par la rédaction de Foot Mercato, est également revenu sur son but de la tête, qui a permis à son club de revenir au score. « Je ne savais pas si Neal arriverait à passer les défenseurs, mais j’étais bien positionné, donc j’ai fait mon travail. Je suis content d’avoir marqué aujourd’hui de la tête. C’est la première fois que je marque de cette façon », a-t-il indiqué, visiblement très heureux de sa prestation.