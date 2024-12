OM - Monaco : les notes du match

La 13ème journée de la Ligue 1 fermait ses portes en réservant aux passionnés du football français un véritable choc au sommet entre l’Olympique de Marseille, victorieux contre le RC Lens le weekend dernier (1-3), et l’AS Monaco, qui sort d’une défaite en Ligue des Champions face à Benfica (2-3). A domicile, les Phocéens s’organisaient dans un 4-3-3 avec Geronimo Rulli qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Amir Murillo, Geoffrey Kondogbia, Leonardo Balerdi et Ulisses Garcia. Pierre-Emile Hojbjerg, Valentin Rongier et Adrien Rabiot se retrouvaient dans l’entrejeu. Seul en pointe, Neal Maupay comptait sur Mason Greenwood et Luis Henrique sur les ailes. De leur côté, les Asémistes s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec Radoslaw Majecki dans les cages derrière Vanderson, Wilfried Singo, Mohamed Salisu et Christian Mawissa. Le milieu de terrain était assuré par Denis Zakaria et Soungoutou Magassa avec Eliesse Ben Seghir un cran plus haut. Devant, Folarin Balogun accompagnait dans les couloirs par Maghnés Akliouche et Aleksandr Golovin. La première période a commencé sur des chapeaux de roue pour l’ASM.

La suite après cette publicité

Avec une déviation de Maghnes Akliouche, Folarin Balogun est rentré sur la droite de la surface, a résisté à Leonardo Balerdi et a transmis au point de penalty pour Eliesse Ben Seghir dont le tir vers la gauche du but a été repoussé par Gerónimo Rulli (4e). Les deux équipes mettaient beaucoup d’impact physique sur ce début de partie. La débauche d’énergie dans la récupération du ballon a provoqué néanmoins pas mal de déchets techniques des deux côtés. Sur la droite, Mason Greenwood a provoqué, est rentré dans la surface et a centré vers le second poteau. Vanderson a repoussé de la tête avant de se faire percuter par Ulisses Garcia (12e). Sur la gauche, Adrien Rabiot a trouvé Neal Maupay qui a tenté de s’appuyer en retrait sur Valentin Rongier. La remise de ce dernier vers la surface n’a pas trouvé preneur (32e). Et sur une récupération haute de Folarin Balogun sur Valentin Rongier dans le camp marseillais et Maghnes Akliouche a transmis plein axe pour Denis Zakaria devant la surface phocéenne. Le Suisse a décalé sur la gauche Aleksandr Golovin qui a enroulé une frappe, légèrement déviée par Amir Murillo, qui a terminé au fond des filets (41e, 0-1). Le premier acte a aussi été marqué par la blessure de l’un des arbitres assistants. Le quatrième arbitre Gaël Angoula est alors entré en jeu.

Luis Henrique relance le match

La seconde période a été très animée. Sur un corner frappé sur la gauche par Eliesse Ben Seghir vers le premier poteau, aucun joueur n’était à la réception et au second poteau, Pierre-Emile Højbjerg a repoussé en corner juste devant Wilfried Singo (51e). Sur la gauche, Christian Mawissa a tenté de combiner avec Aleksandr Golovin. La remise du Russe était trop profonde (52e). Sur la gauche, Adrien Rabiot a lancé Ulisses Garcia dont le centre est arrivé au premier poteau où Mohammed Salisu a manqué son dégagement. Neal Maupay a bien suivi pour remettre de la tête vers l’axe où Luis Henrique a conclu de la tête (53e, 1-1). Après un retour de vestiaires mitigé, l’OM a parfaitement réagi mais Monaco ne voulait pas se laisser faire. Bénéficiant d’une belle remise de Folarin Balogun, Denis Zakaria est arrivé lancé sur la droite de la surface mais a trop poussé son ballon. Vite sorti de ses buts, Gerónimo Rulli a pu repousser le tir du Suisse (60e). Parti de la droite, Mason Greenwood est rentré dans la surface et a enroulé une frappe vers la gauche du but. Radosław Majecki a repoussé en corner (63e).

La suite après cette publicité

L’heure des premiers changements est arrivée. Les deux équipes espéraient réaliser un gros coup à l’heure de jeu passée. Sur la gauche, Quentin Merlin a tenté de déborder mais s’est vu finalement pousser en touche (64e). Soungoutou Magassa a orienté le jeu vers la droite de la surface. Trop profond, le ballon a fusé en sortie de but (65e). Adrien Rabiot a accéléré sur la gauche et a trouvé entre les lignes Valentin Rongier qui a été contré (66e). Décalé par Takumi Minamino sur la gauche juste devant la surface marseillaise, Aleksandr Golovin a enroulé un tir. Celui-ci a finalement été capté par Gerónimo Rulli (74e). Sur la gauche, Kassoum Ouattara a donné le ballon dans la surface à Takumi Minamino qui a contrôlé puis enchaîné d’une frappe du gauche. Le tir du Japonais est passé à gauche du but de Gerónimo Rulli (77e). A l’approche de coup de sifflet final, Christian Mawissa a été fautif d’une main à l’intérieur de la surface. Pénalty logique pour Marseille que Mason Greenwood a su transformer pour offrir la victoire aux siens (2-1). Au classement, l’AS Monaco n’est plus dauphin du Paris Saint-Germain et descend donc au pied du podium à la 3ème place, tandis que l’OM prend trois précieux points et redevient ainsi le dauphin du PSG. Le weekend prochain, les Monégasques accueilleront Toulouse, alors que les Phocéens essayeront d’enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat, contre l’ASSE à Geoffroy-Guichard.

L’homme du match : Geronimo Rulli (7,5) : décisif sur la frappe de Ben Seghir en début de match (4e), le dernier rempart argentin a rapidement été sollicité dans ce choc de la 13e journée de Ligue 1. Impérial sur sa ligne, l’ex-gardien de l’Ajax ne pouvait cependant rien faire sur la frappe à bout portant de Golovin (41e). Au retour des vestiaires, il remerciait Højbjerg, auteur d’une intervention salvatrice pour éviter le but du break (50e). Précieux pour repousser la tentative de Zakaria (60e), il était encore là pour capter la tentative de Golovin (74e). Un nouveau match plein.

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille

- Rulli (7,5) : voir ci-dessus

- Garcia (6,5) : préféré à Merlin pour débuter dans le couloir gauche de la défense olympienne, le Suisse de 28 ans s’est montré à son avantage face au club de la Principauté. Très serein défensivement, il a également apporté sur le plan offensif en multipliant les montées dans son couloir. Valeureux, il a cependant montré ses limites au moment de créer le décalage décisif. À l’origine de l’égalisation marseillaise, il a globalement fait bonne impression (8 duels remportés sur 13). Remplacé par Merlin (58e), auteur d’une entrée très propre des deux côtés du terrain.

La suite après cette publicité

- Balerdi (5,5) : capitaine décrié depuis le début de saison, le défenseur argentin prenait une nouvelle fois place au sein de l’arrière-garde phocéenne. Rapidement mis en difficulté par la vivacité de Balogun, le numéro 5 olympien a par la suite plutôt bien contrôlé les attaques monégasques. Impuissant sur l’ouverture du score, il faisait preuve d’une belle autorité avant de se rendre coupable d’une glissade, proche de profiter à Minamino (77e). Sérieux dans l’ensemble.

- Kondogbia (6,5) : une nouvelle fois associé à Balerdi dans l’axe de la défense marseillaise, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a livré un premier acte de très haute volée. Intraitable dans le duel et inspiré dans ses relances, le Centrafricain n’a jamais tremblé face aux offensifs monégasques. Rigoureux après la pause, il a parfaitement tenu son rang et restera l’un des grands artisans de cette précieuse victoire.

- Murillo (5,5) : aligné dans un rôle de troisième défenseur central, le Panaméen n’a pas vraiment convaincu en première période. Gêné par l’activité des Monégasques, le numéro 62 phocéen a souvent été pris dans le duel. Plus solide après la pause, il était à l’origine du centre provoquant le penalty libérateur des siens. Pas scintillant, mais finalement décisif.

- Rabiot (6) : fort d’une masterclass réalisée contre les Sang et Or, l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin devait confirmer sa montée en puissance face à l’AS Monaco. Après un premier acte assez neutre où il aura perdu quelques duels (3/7 à la pause) et de nombreux ballons (15 au total), l’international français a retrouvé une solidité certaine au retour des vestiaires. Bien plus solide dans le duel, il a bien quadrillé sa zone et n’a jamais laissé d’espace aux Monégasques. Une prestation cohérente.

- Højbjerg (5,5) : pilier essentiel du collectif marseillais, le Danois n’a pas montré la même aisance ce dimanche soir. S’il n’a pas commis d’erreurs répréhensibles, le milieu passé par Tottenham a peiné face à la densité monégasque, notamment au cours du premier acte. Auteur d’un coup franc trop enlevé (38e), il était par ailleurs responsable d’une déviation salvatrice pour éviter le but du break (50e). Une intervention d’autant plus décisive au regard du résultat final.

- Rongier (7,5) : auteur d’une prestation étincelante lors de la victoire à Lens, l’ancien Nantais commençait une nouvelle fois dans l’entrejeu marseillais. Très intéressant dans les premiers instants, le numéro 21 de l’OM gâchait malheureusement son premier acte en se rendant coupable d’une perte de balle fatale, menant à l’ouverture du score monégasque (41e). Une erreur qui ne doit cependant pas remettre en cause sa prestation encore très solide dans l’ensemble (6 duels remportés sur 9, 11 ballons récupérés, 6 interceptions).

- Greenwood (6,5) : titularisé dans un rôle beaucoup plus axial, le Britannique a livré un premier acte globalement insuffisant. Coupable d’un déchet technique trop important (17 ballons perdus en première période, 28 au total) et trop peu impactant, excepté cette percée tranchante avant de tomber sur Majecki (24e), l’ex-joueur des Red Devils n’a pas non plus vraiment sublimé la seconde période. Auteur d’une frappe dangereuse (63e), il libérait cependant l’Orange Vélodrome en transformant son penalty pour donner la victoire à l’OM (88e). Remplacé par Nadir (90+3e).

- Maupay (6) : une nouvelle fois préféré à Wahi pour débuter à la pointe de l’attaque marseillaise, le buteur de 28 ans n’a pas été à la hauteur du rendez-vous au cours des 45 premières minutes. Pris par la solidité défensive de l’ASM, l’ancien joueur d’Everton n’a jamais réellement existé, excepté sur cette frappe puissante non cadrée (19e). Volontaire et précieux par son activité, il était également à l’origine de l’égalisation phocéenne en faisant preuve de roublardise pour servir Luis Henrique (53e). Impliqué sur 4 des 7 dernières réalisations olympiennes, Maupay a finalement encore répondu présent. Remplacé par Wahi (74e), qui n’a pas vraiment eu l’occasion de se mettre en valeur dans le dernier quart d’heure.

- Luis Henrique (6,5) : aligné dans un rôle de piston/ailier droit, le Brésilien a montré de belles facultés techniques en première période. Auteur de quelques gestes de classe mondiale, l’attaquant de 22 ans est cependant régulièrement tombé sur le mur asémiste, très sérieux défensivement. En seconde période, il profitait de la malice de Maupay pour reprendre de la tête et égaliser (53e). Inspiré et souvent dangereux dans ses prises de balle, il a livré une prestation très aboutie.

AS Monaco

- Majecki (4) : le portier polonais de 25 ans s’est davantage distingué dans les airs, sur les corners marseillais, que sur ses parades. Excepté sur la frappe de Greenwood (24e) et la frappe légèrement contrée de Maupay (19e), le joueur formé au Legia Warszawa n’a pas été inquiété dans ce premier acte. En seconde période, son erreur de placement (et l’intervention totalement ratée de Salisu davant Maupay) permet à Luis Henrique de relancer l’OM (1-1, 53e). Il s’envole parfaitement sur la frappe de Greenwood (63e). Enfin, il est pris à contre-pied par Greenwood sur penalty (89e).

- Vanderson (4,5) : le latéral brésilien aura été l’auteur de l’une des actions marquantes de la première mi-temps… avec ce tacle involontaire sur l’arbitre de touche (15e), contraint de sortir sur blessure. À part ça, il a eu fort à faire face à un Ulisses Garcia souvent porté vers l’avant. Il a globalement pris le dessus face au Suisse, dans les 45 premières minutes, avant de subir en seconde période. Offensivement, il n’a pas beaucoup apporté de danger sur son couloir droit. Sur l’une de ses seules situations près de la surface marseillaise, il a trop tardé pour prendre une décision (45e+2).

- Singo (5) : l’international ivoirien a réalisé une belle première période où il a notamment gêné Maupay. L’ancien joueur de Brighton a eu du mal à bouger l’ex-défenseur du Torino, qui a aussi dévié sa frappe au-dessus de la cage de Majecki (19e). En début de seconde période, il met la pression sur Højbjerg, tout proche de marquer contre son camp sur corner (50e).

- Salisu (3) : contrairement à Singo, l’ancien joueur de Southampton a été moins propre dans ses interventions et son agressivité a failli coûter cher à ses coéquipiers. Entre sa faute sur Greenwood à l’entrée de sa propre surface (37e) ou son pied très haut sur Maupay (40e), le Ghanéen n’était clairement pas dans son match. Et cela s’est finalement vu sur le but égalisateur de Marseille, où il rate son intervention de la tête devant Maupay, qui sert Luis Henrique (1-1, 53e).

- Mawissa (3) : défenseur central de formation, l’international espoir a été aligné sur le couloir gauche en l’absence de Caïo Henrique. Et la première partie du match a montré qu’il n’était pas à l’aise dans cette position. Souvent en retard sur Greenwood ou Henrique, il a laissé des espaces dans les premières minutes, avant d’être plus attentif au fil des minutes. Son match se termine par une main dans la surface qui permet à Marseille de renverser la rencontre et de décrocher la victoire.

- Zakaria © (6) : le milieu de terrain et capitaine de l’ASM n’a pas effectué la meilleure prestation de sa carrière. Mais il a quand même été à la hauteur de la rencontre de ce soir à l’Orange Vélodrome. Encore présent dans le pressing, il a su parfaitement lire les lignes de passe des Olympiens. C’est l’une de ses récupérations qui est à l’origine de la première grosse occasion monégasque du match, en interceptant la passe de Greenwood (5e). Il est aussi impliqué sur le but monégasque, puisqu’il décale Golovin sur la gauche (41e, 0-1). Dans le deuxième acte, il peut redonner l’avantage à l’ASM, mais bute sur Rulli (60e). Dans la foulée, il empêche Rabiot de reprendre un ballon au second poteau et de donner l’avantage à l’OM (62e). Il est l’une des rares satisfactions de l’ASM, ce soir.

- Magassa (4) : de nombreuses pertes de balles et des erreurs de placement pour le natif de Stains, qui semblait être en décalage par rapport à Zakaria. L’Olympique de Marseille a par moment profité de l’espace laissé dans son dos en première période pour passer dans l’axe et son capitaine a dû rattraper ses quelques erreurs, comme sur cette percée de Mason Greenwood (24e). Remplacé par George Ilenikhena (90e).

- Akliouche (5) : l’international espoir a connu des jours meilleurs sur le plan offensif, mais il est tout de même à l’origine du but de Golovin en interceptant la passe de Valentin Rongier dans la moitié de terrain marseillaise. Pour le reste, son activité défensive aura pris le pas sur son apport devant. Il a notamment participé aux replis défensifs et au pressing lorsque Kondogbia avait le ballon.

- Ben Seghir (4) : décisif lors de ses trois derniers matchs, avec Monaco et en sélection, le Marocain de 19 ans n’aura pas marqué ou fait de passes décisives. Il aura tenté d’apporter du danger par ses dribbles ou ses déplacements en alternant dans l’axe ou sur le côté. Le plus souvent, en vain. Après avoir buté sur Rulli en tout début de rencontre (5e), il est à l’avant-dernière passe sur le but de Golovin. Dans le second acte, il est peu en vue, jusqu’à sa sortie. Remplacé par Takumi Minamino (68e), dont la frappe, après le centre à ras-de-terre de Ouattara (77e), passe dans le petit filet de Rulli. Quelques minutes plus tard, il perd son duel contre Rulli, mais était de toute manière en position de hors-jeu (81e).

- Golovin (6) : jusqu’à son but, le Russe se faisait discret. Exilé à gauche, il est souvent bien pris par Murillo et Henrique et doit davantage s’employer pour aider son équipe, défensivement. Mais lorsqu’il a senti que son équipe était en mesure de marquer, sur cette belle transition après la mauvaise passe de Rongier, il a répondu présent. Décalé par Zakaria, il trompe Rulli d’une frappe contrée (0-1, 41e). En seconde période, il retombe dans la discrétion jusqu’à ce tir enroulé capté par Rulli (74e). Remplacé par Kassoum Ouattara (75e), qui sert parfaitement Minamino dans la surface sur un centre à ras-de-terre, mais le Japonais n’en profite pas.

- Balogun (4) : pour son premier match de Ligue 1 depuis le 5 octobre dernier, à Rennes, l’ancien avant-centre d’Arsenal a été généreux dans le pressing et a tenté de combiner avec ses coéquipiers de l’attaque. Le but de Monaco vient après qu’il ait intercepté la passe de Rongier dans la moitié de terrain marseillaise. Sur la toute première occasion du match, il donne le ballon trop tardivement à Ben Seghir dont la frappe est stoppée par Rulli (5e). En seconde période, il est moins présent et ne met pas en danger le portier argentin. Il termine la rencontre avec une seule frappe, preuve du peu de danger qu’il a apporté au retour des vestiaires. Remplacé par Breel Embolo (68e), auteur d’une entrée insipide.