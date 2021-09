Rennes : l'arrivée de M'Baye Niang à Bordeaux loin d'être bouclée

À la recherche d'un attaquant lors du mercato estival, les Girondins de Bordeaux pensaient bien tenir leur atout offensif avec l'arrivée de Mostafa Mohamed en provenance du Zamalek (Egypte) mais le dossier a finalement échoué et le club scapulaire se retrouve donc sans nouvelle recrue à ce poste de numéro 9. Une situation inconcevable si l'on en croit les propos de Gérard Lopez ces dernières semaines qui pourrait finalement utiliser la solution du joker pour étoffer le front de l'attaque girondine. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, le FCGB aurait donc décidé d'activer la piste menant à M'Baye Niang (26 ans). Un dossier qui reste toutefois très compliqué.

Après un prêt en Arabie Saoudite (Al-Ahli) en début d'année, l'international sénégalais est pourtant toujours ouvert à un départ et le club breton semble lui aussi prêt à s'en séparer. Si des premiers contacts ont déjà eu lieu entre les différentes parties, l'ancien buteur de l'AC Milan se trouve actuellement à Rennes et n'a pas prévu, sauf retournement de dernière minute, de se rendre en Gironde demain. Prudence donc dans cette opération qui reste délicate et qui pourrait durer un bon moment...