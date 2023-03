Manu Koné veut jouer avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Joueur en vogue cette saison en Allemagne, Manu Koné (21 ans) continue de creuser son sillon. L’international espoir français, arrivé au Borussia Mönchengladbach à l’été 2021, s’est imposé comme un titulaire indiscutable du onze de Daniel Farke. Et logiquement, les ambitions vont de pair avec ses performances. Interrogé par Bild, le joueur formé au TFC a reconnu qu’il aimerait jouer avec Kylian Mbappé un jour.

«Jouer dans la même équipe que Mbappé ? Je ne me réveille pas tous les jours en pensant au fait de jouer avec Mbappé, mais bien sûr, si vous aviez l’occasion de jouer avec de si grands joueurs à un moment donné de votre carrière, vous pourriez encore apprendre énormément. C’est sûr que c’est attrayant», a-t-il confié. On imagine qu’il y a plus de chances que cela se réalise au PSG qu’à Mönchengladbach… À moins que les portes de l’équipe de France s’ouvrent à lui dans les mois à venir, ce qui ne paraît pas non plus inconcevable.

À lire

Benjamin Pavard ne veut pas quitter le Bayern Munich