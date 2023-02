Tottenham : Heung-Min Son victime de propos racistes

Nouvelle affaire concernant le racisme en Premier League. Alors qu’Ivan Toney a subi des propos racistes sur les réseaux sociaux après le match entre Arsenal et Brentford la semaine dernière (1-1), Heung-Min Son a été lui aussi victime de ces mêmes injures ce dimanche lors de la victoire de Tottenham face à West Ham (2-0). Sur les réseaux sociaux, les Spurs ont condamné ces comportements.

La suite après cette publicité

« Nous avons été informés de l’abus raciste en ligne tout à fait répréhensible dirigé contre Heung-Min Son pendant le match d’aujourd’hui, qui a été signalé par le Club. Nous sommes aux côtés de Sonny et appelons une fois de plus les sociétés de médias sociaux et les autorités à prendre des mesures. »

À lire

Premier League : Tottenham retrouve la victoire face à West Ham et remonte à la 4e place