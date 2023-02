Brentford condamne des propos racistes à l’encontre d’Ivan Toney

La suite après cette publicité

À la suite du match nul entre Arsenal et Brentford ce samedi (1-1), Ivan Toney a reçu de nombreux messages injurieux et racistes sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué officiel ce dimanche, la direction de l’actuel huitième de Premier League a totalement condamné ces propos contre son joueur. Ce n’est pas la première fois que l’attaquant de 26 ans est visé par ce type d’injures.

« Nous sommes dégoûtés et attristés qu’Ivan ait dû faire face à cela une fois de plus. Nous ne le tolérerons pas et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre les individus impliqués. Ivan a été victime d’un abus similaire en octobre de l’année dernière, et l’auteur de cet abus doit maintenant faire face aux conséquences devant le tribunal. Nous appelons les fans de football du monde entier à savourer la compétition et la rivalité qui existent entre nous, mais à respecter et à embrasser nos différences et à célébrer la diversité qui existe en Premier League. Il n’y a pas de place pour le racisme. »

