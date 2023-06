Euro U21 : l’Angleterre élimine l’Allemagne, Israël passe aussi

Déjà qualifiée après des victoires contre la Tchéquie (2-0) et Israël (2-0), l’Angleterre voulait continuer son joli parcours et conforter sa première place dans le groupe C de l’Euro U21. Pour cela, il fallait croiser le fer avec l’Allemagne qui était menacée après un nul contre Israël (1-1) et une défaite contre la Tchéquie (2-1). Et le moins que l’on puisse dire c’est que les espoirs allemands ont été anéantis rapidement.

L’Angleterre s’est imposée 2-0 avec des buts de Cameron Archer (4e) et Harvey Elliott (21e) pour confirmer leur première place. Après ce revers l’Allemagne est éliminée et termine à la dernière place. Pendant ce temps, la Tchéquie affrontait Israël avec un avantage certain puisqu’il ne fallait qu’un nul aux coéquipiers d’Adam Karabec pour filer en quart de finale. Malheureusement pour eux, ils ont craqué en fin de match sur un but d’Omri Gandelman à la réception d’un centre de la star locale arrivée depuis peu à Salzbourg Oscar Gloukh (1-0, 86e). Un an après avoir atteint la finale de l’Euro U19, Israël file en quart de finale de l’Euro U21 avec une belle génération. L’Angleterre défiera le Portugal en quart de finale tandis qu’Israël affrontera la surprise géorgienne.

