Lens : les confidences de Will Still sur son faux départ en Angleterre

Outre cette élimination frustrante lors des barrages de Ligue Conférence contre le Panathinaïkos, l’aventure de Will Still dans l’Artois débute plutôt bien au regard des performances du RC Lens en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul). Intronisé sur le banc des Sang et Or il y a trois mois pour pallier le départ de Franck Haise à Nice, le technicien de 53 ans était pourtant pressenti pour rallier l’Angleterre à l’issue de la fin de son mandat tumultueux à Reims. Malgré les appels du pied de West Bromwich et Sunderland, pensionnaires de D2 anglaise, le natif de Braine-l’Alleud a souhaité poursuivre sa carrière dans l’Hexagone. Interrogé à ce sujet par L’Equipe, Will Still s’est justifié.

Classement Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 12 4 13 4 0 0 16 3 2 Marseille 10 4 8 3 1 0 12 4 3 Monaco 10 4 6 3 1 0 7 1 4 Nantes 7 3 4 2 1 0 5 1 5 Lens 7 3 3 2 1 0 4 1 6 Rennes 6 4 1 2 0 2 6 5 7 Le Havre 6 3 1 2 0 1 6 5 8 Lille 6 4 1 2 0 2 5 4 9 Strasbourg 4 3 1 1 1 1 7 6 10 Nice 4 4 0 1 1 2 6 6 Voir le classement complet

«Tout le monde m’envoyait là-bas, mais dans ma tête, rien n’était décidé. J’ai toujours dit qu’un jour j’aimerais y aller, parce que je suis Anglais, que j’ai une maison là-bas, que ma compagne y vit, mais je n’ai jamais dit quand. Le projet sportif est plus bien plus important, et je veux penser de façon égoïste à ma carrière. Je connais la Ligue 1, ce qu’elle peut m’apporter, ce qu’un club comme Lens peut signifier pour mon évolution. Il y avait des négociations avec d’autres clubs, mais le président (Joseph Oughourlian) m’a appelé et j’avais toujours dit que s’il y avait une équipe ici que je ne refuserai jamais, c’était Lens. Trois jours plus tard, j’avais un accord avec eux. C’était le bon club, au bon moment», a détaillé le coach belgo-britannique.