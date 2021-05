L'AC Milan s'offre Mike Maignan !

La suite après cette publicité

La fin de saison de Mike Maignan est tout simplement incroyable. Après avoir obtenu son ticket pour l'Euro avec l'Équipe de France et glané un titre de champion de France avec le LOSC au terme d'une saison rondement menée, l'ancien grand espoir du PSG va faire le grand saut dans l'inconnu. Après quatre saisons en tant que titulaire dans les buts des Dogues, l'international tricolore (une sélection) va franchir les Alpes pour rejoindre l'AC Milan.

Le club lombard vient d'annoncer la nouvelle par le biais d'un communiqué officiel. Le portier de 25 ans, qui est arrivé en Lombardie quelques heures après avoir fêté le titre de champion de France avec les supporters lillois, s'est engagé pour un contrat de 5 ans jusqu'en juin 2026 avec l'AC Milan (pour un salaire annuel de 2,8 M€). Il portera le n° 16.

Un chèque de 15 M€ dans les caisses pour le LOSC

Le troisième gardien de l'Équipe de France devrait rapporter la bagatelle de 15 millions d'euros au LOSC. Un montant que certains jugeront peu élevé, mais qui va permettre aux Dogues de réaliser une incroyable plus value. En effet, le joueur, à qui il ne restait qu'un an de contrat, avait été acheté 1 M€ au PSG en 2015.

À Milan qui va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, Mike Maignan aura la lourde tâche de succéder à Gigio Donnarumma, qui gardait les cages des Rossoneri depuis 6 ans. Mais l'international italien, guidé par Mino Raiola, n'a pas pu se mettre d'accord avec son club formateur pour une prolongation, va donc quitter libre le club au 30 juin. De quoi laisser le champ libre à Mike Maignan...