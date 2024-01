Premier League : Liverpool humilie Chelsea et creuse l’écart en tête du classement

Dans le prolongement de la réception de Burnley par Manchester City et du duel entre Tottenham et Brentford en amont, la 22e journée de Premier League s’enchaînait avec une affiche très alléchante entre Liverpool et Chelsea. Leader avec 48 points et invaincu en championnat depuis 14 matchs, le club de la Mersey se présentait devant son public avec la ferme ambition de prendre ses distances sur ses poursuivants. Mais pour la formation dirigée par Jürgen Klopp, qui a annoncé qu’il rendrait son tablier à l’issue de l’exercice en cours la semaine passée, se devait de l’emporter face à une équipe de Chelsea engluée dans le ventre mou du classement avec 31 points au compteur.

Au sortir d’un succès fleuve face à Norwich (5-2) à l’occasion du 4e tour de la FA Cup, Liverpool passait tout de même proche de la correctionnelle d’entrée de jeu. En retard sur Gallagher, van Dijk bousculait son adversaire dans sa propre surface. Mais malgré la grogne des supporters londoniens, l’arbitre laissait le jeu se poursuivre après intervention du VAR (7e). Sur l’action suivante, Liverpool procédait en contre. Mc Allister combinait avec Nunez qui frappait fort du pied droit sur le montant de Petrovic (8e). Acculée dans sa moitié de terrain et jouant sur un fil, Chelsea s’en remettait au portier serbe, décisif devant Nunez, pour se maintenir en vie dans la partie. Mais dépassés dans l’intensité, les Blues concédaient l’ouverture du score à l’issue d’une contre-attaque rapide conclue avec la manière par Jota (1-0, 23e).

Les Reds sont montés en puissance, les Blues ont sombré !

Déterminé à porter un énième coup au moral de son adversaire, Liverpool frôlait le but du break, Jones se heurtant à un Petrovic héroïque sur sa ligne (30e). Abandonné par sa défense, le dernier rempart des pelouses cédait une seconde fois dans ce premier acte. Esseulé sur l’aile droite, le jeune Bradley réceptionnait une passe dans la profondeur de Diaz et prenait le temps de croiser sa frappe pour s’offrir son premier but à l’occasion de sa seconde participation avec les Reds (2-0, 39e). Malgré un penalty manqué par Nunez (45e+2), Liverpool regagnait les vestiaires avec déjà le sentiment du devoir accompli. Au pied du mur, Mauricio Pochettino procédait à trois changements pour espérer inverser la vapeur. Entré en jeu à la mi-temps, Mudryk était lancé dans la surface par Gusto mais voyait sa frappe terminer sa course dans les travées d’Anfield (50e).

Classement live Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 51 22 32 15 6 1 51 19 10 Chelsea 31 22 1 9 4 9 36 35

Malgré une réelle envie d’aller de l’avant, Chelsea se faisait surprendre sur une transition rapide de Liverpool. Alerté sur l’aile gauche, Bradley se jouait de son vis-à-vis et adressait un centre millimétré en direction de Szoboszlai. Bien placé, le Hongrois permettait à Liverpool de s’envoler au tableau d’affichage (3-0, 64e). Si Jürgen Klopp décidait d’accorder du repos à trois de ses titulaires, Liverpool ne tardait pas à lâcher du lest, permettant à Nkunku de réduire la marque au terme d’un relais avec Chukwuemeka (3-1, 71e). Malgré un trou d’air de quelques minutes, Liverpool sonnait la révolte. Malheureux jusqu’ici devant le but, Nunez excellait dans son rôle de dernier passeur en offrant sur un plateau le but du chaos à Diaz (4-1, 79e). À quatre jours d’aller défier Arsenal, Liverpool fait le plein de confiance grâce à son large succès et prend surtout 4 points d’avance sur Manchester City, tombeur de Burnley. À l’agonie pendant la quasi-totalité de la partie, Chelsea retombe dans ses travers et demeure provisoirement au 10e rang.