Chelsea : John Terry de retour

Cinq ans après, John Terry va faire son retour à Chelsea. L’ancien défenseur international anglais avait quitté son poste d’entraîneur adjoint d’Aston Villa l’été dernier. «C'était un honneur et un privilège de passer ces trois dernières années à Aston Villa mais je sens que c'est le bon moment pour prendre la décision extrêmement difficile de passer à autre chose», avait-il déclaré. Les Blues ont annoncé ce mercredi que Terry aura désormais un rôle de consultant au sein de l’Académie du club.

«La légende des Blues travaillera avec nos jeunes joueurs et notre personnel d'encadrement dans le cadre de notre programme de développement des jeunes, partageant la vaste expérience acquise au cours de ses 20 ans de carrière de joueur et de son récent passage comme entraîneur adjoint à Aston Villa. Outre l'entraînement sur le terrain, l'ancien capitaine du club participera aux discussions sur l'entraînement avec ses collègues, encadrera les joueurs de l'Académie et soutiendra le dialogue avec les parents. Il prendra ses fonctions à temps partiel au début du mois prochain. Cette flexibilité est bénéfique à la fois pour John et pour l'Académie, car elle lui permet de continuer à développer ses propres compétences en matière d'entraînement en même temps que d'autres engagements, tout en étant utilisé de manière optimale dans le cadre de notre programme de développement.»