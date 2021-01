Strasbourg dévoile le futur visage de la Meinau

Après Montpellier, c’est au tout du RC Strasbourg de dévoiler son projet de rénovation et d’extension pour son stade. Contrairement au MHSC qui va quitter son enceinte actuelle, les Alsaciens s’appuieront sur la Meinau pour construire leur nouvel écrin. Et c’est le cabrant anglais Populous qui a été choisi pour orchestrer cette transformation.

« Le cabinet britannique a offert au football des stades magnifiques, l’Emirates Stadium d’Arsenal (2006), le Groupama Stadium de Lyon (2016) et enfin, le joyau de Tottenham (2019). Le cabinet œuvre également à la rénovation, en cours, du stade de Fulham (2021). (…) Son projet répond parfaitement à trois critères essentiels : la performance environnementale, la maîtrise fonctionnelle et financière du programme technique et l’insertion urbaine et paysagère de l’équipement », eut-on lire sur le site officiel du RCSA.

Les dates du projet :

De juin 2022 à mai 2023, construction du bâtiment à l’arrière de la tribune sud qui aura un impact très réduit sur la jauge (24.150 places)

De juin 2023 à décembre 2023, raccordement à la tribune existante. Une période de six mois durant laquelle la jauge sera réduite à 19.000 places, la plus basse durant toute la période travaux.

De janvier 2024 à juillet 2024, travaux de la tribune ouest et de la fan zone. La jauge remonte à 23.000 places

De juillet 2024 à décembre 2024, travaux de la tribune nord. Jauge à 24000 places

De janvier 2025 à juin 2025, travaux de la tribune est. Jauge à 24000 places

Livraison en juillet 2025 avec capacité finale de 32.000 places.