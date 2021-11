Liga : Alavés s'impose sur le fil face à Levante

Duel du bas de tableau ce samedi en Liga. Le Deportivo Alavés (18e, 10 pts) recevait Levante (19e, 6 pts), des Babazorros invaincus depuis trois matches, avec deux victoires face à Cadix (0-2) et Elche (1-0), et un nul obtenu sur la pelouse du FC Barcelone (0-0) le week-end dernier. Les Granotes étaient toujours à la recherche de leur premier succès de la saison et restaient sur une lourde défaite à Grenade (0-3). Alavés débutait la rencontre en 4-4-2, avec notamment le duo Joselu-Pellistri à la pointe de l'attaque et le Français Lejeune en défense centrale. Levante, positionné en 4-1-4-1, était emmené par Soldado, titulaire lors de cette rencontre.

Malgré un début de match à l'avantage des Babazzoros, ce sont les Granotes qui ouvraient le score. De Frutos venait dévier de la tête un ballon par-dessus la défense signé Malsa et devançait la sortie approximative de Pacheco (0-1, 13e). Alavés continuait de pousser sans succès et il fallait attendre la seconde mi-temps pour les voir revenir au score. Joselu transformait un penalty, à la suite d'une faute de De Frutos (1-1, 77e). Dans le temps additionnel, l'attaquant marquait un doublé sur un centre d'Aguirregabiria et offrait la victoire à son équipe (2-1, 90e+1). Lors de la prochaine journée, Alavés sera opposé au Séville FC, Levante recevra l'Athletic Bilbao.

