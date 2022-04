La stratégie du Real Madrid pour finaliser l'opération Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

À moins de trois mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s'approche de plus en plus d'un départ libre cet été. Étincelant cette saison toutes compétitions confondues, et ce malgré les éliminations en Ligue des Champions et en Coupe de France (31 buts et 22 passes décisives en 39 matches), son explosion fulgurante est loin de passer inaperçue en Europe.

Si le Parisien a affirmé ne pas avoir fait son choix quant à son avenir, la presse italienne dévoilait en début de semaine que le champion du monde 2018 avait un accord verbal avec la Maison Blanche pour un contrat de cinq saisons, assorti d'un salaire annuel de 50 millions d'euros et d'une prime à la signature de 100 M€. Et de l'autre côté des Pyrénées, le Real semble avoir trouvé la stratégie nécessaire pour financer son arrivée.

Le joueur le mieux payé au monde

Selon les informations du Mundo Deportivo, les dirigeants madrilènes profiteront d'abord de la plus grande marge salariale de la Liga, avec 739 millions d'euros. De plus, les départs en fin de contrat de trois de ses joueurs libéreront à eux trois près de 50 millions bruts par saison : Gareth Bale (30 M€), Marcelo (18 M€) et Isco (13 M€). Soit 30 millions nets, ce qui permettrait donc de financer plus de la moitié du bail de l'attaquant de 23 ans.

S'il signe le contrat proposé par les Merengues, Kylian Mbappé doublerait non seulement le salaire qu'il perçoit actuellement au club de la capitale (26 M€), mais il deviendrait également le footballeur le mieux payé au monde devant ses futurs ex-coéquipiers Neymar Jr (environ 48 millions d'euros) et Lionel Messi (un peu plus de 40 M€). De quoi faire de la place à l'international aux 54 sélections (26 buts). À lui de prendre sa décision en temps voulu...