La chute spectaculaire de la masse salariale d'Arsenal

Il n’y a pas qu’à Barcelone où les masses salariales baissent. En Angleterre, Arsenal est en train d’en finir avec son image de club payant grassement ses joueurs alors qu’il est incapable de lutter pour le titre national. En effet, The Sun vient de relayer une information montrant la baisse du coût de la masse salariale des Gunners.

Sous l’ère Wenger, elle était restée plutôt stable. Durant les trois dernières années du règne de l’Alsacien (entre 2014 et 2017), elle a ainsi oscillé entre 124 M€ et 130 M€. Avant d’exploser au début du mandat d’Uni Emery (saison 2017/2018). 195 M€, jamais Arsenal n’avait payé autant ses joueurs. Il faut dire que la formation londonienne avait dans ses rangs des éléments tels que Mesut Özil et Alexis Sanchez qui touchaient chacun 21 M€ par saison.

Arsenal s'est séparé de ses plus gros salaires

Le départ du Chilien à Manchester United a ensuite permis au club de calmer le jeu et d’enchaîner deux exercices en baisse (163 M€ en 2018/2019, puis 142 M€ en 2019/2020). Et puis l’arrivée du très cher Nicolas Pépé (80 M€) et la prolongation (jusqu’en 2024) de Pierre-Emerick Aubameyang sont passées par là. Résultat : 157,7 M€ à payer lors de la saison 2020/2021.

Mais aujourd’hui, les comptables d’Arsenal ont retrouvé le sourire. Avec les départs enregistrés ces derniers mois d’Özil, Willian et Aubameyang, entre autres, les Londoniens ont fait considérablement chuter leur masse salariale. Pour la première fois depuis près de dix ans, elle est passée sous la barre symbolique des 100 millions de livres (87,2), soit 104 M€.