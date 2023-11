Ligue 1 : Reims retrouve le top 4, Le Havre renverse Toulouse

La onzième journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche et le Stade de Reims (5e) se déplaçait sur la pelouse de Nantes (7e) pour une jolie affiche. Les Champenois ont vite pris le contrôle de la rencontre et se sont procurés les meilleures occasions. Néanmoins, cela n’a pas suffi et les deux équipes étaient dos à dos à la pause. Au retour des vestiaires, Adson loupait une volée (52e) et Junya Ito lui répondait (63e). Finalement, le Japonais permettait à Reims d’aller chercher l’avantage (1-0, 75e). S’imposant 1-0, Reims monte à la quatrième place et rejoint les places qualificatives en Ligue des Champions. De son côté, Nantes est huitième. Respectivement 15e et 17e, Strasbourg et Clermont croisaient le fer dans un duel de bas de tableau très animé.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Reims 20 11 5 6 2 3 17 12 5 Lille 19 11 4 5 4 2 14 10 6 Brest 15 11 -2 4 3 4 11 13 7 Le Havre 14 11 -1 3 5 3 12 13 8 Nantes 14 11 -4 4 2 5 16 20 9 Marseille 13 10 0 3 4 3 12 12 10 Lens 13 11 -1 3 4 4 12 13 11 Rennes 12 10 3 2 6 2 16 13 12 Strasbourg 12 11 -6 3 3 5 9 15 13 Montpellier 11 10 1 3 3 4 15 14 Voir le classement complet

Les deux équipes se rendaient coup pour coup sans trouver la faille à l’image d’une barre d’Elbasan Rashani (46e) ou de grosses occasions d’Emmanuel Emegha (47e), Angelo Gabriel (58e) et Junior Mwanga (61e). Finalement, Strasbourg marquait via un but contre sans camp de Neto Borges mais Emmanuel Emegha était hors-jeu (73e). Marvin Senaya exclu (76e), Strasbourg a terminé à dix sans incidence. Score nul et vierge, Strasbourg remonte à la treizième place tandis que Clermont stagne dans la zone rouge. Dans le dernier match de la journée, Toulouse a croisé le fer avec Le Havre, un match perturbé par une alerte incendie et des fumigènes. Alors qu’il avait manqué un penalty avant la pause (45e +1), Thijs Dallinga a marqué au retour des vestiaires (1-0, 51e). Mais alors que Toulouse avait fait le plus dur, c’est Le Havre qui a mieux terminé avec un doublé de Mohamed Bayo en fin de rencontre (79e et 90e +5). Avec cette victoire 2-1, Le Havre grimpe à la septième place.

Les matches de l’après-midi