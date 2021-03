Manchester United : le Martial nouveau est de retour !

La suite après cette publicité

Anthony Martial vit une carrière en dents de scie. En effet, transféré très jeune de Lyon à Monaco puis de la Principauté à Manchester United pour près de 80 millions d'euros, il a dû porter, très tôt, le poids de ce transfert sur les épaules. Après d'excellents débuts, il est retombé un petit peu dans l'anonymat avant d'effectuer une saison dernière exceptionnelle. Alors qu'on le pensait enfin lancé, à l’âge de 25 ans, il est retombé dans ses travers.

À tel point que les dirigeants des pensionnaires d'Old Trafford ont pensé à le vendre. Il était moins efficace qu'Edinson Cavani, fraîchement arrivé, et semblait plus fait pour le poste d'ailier gauche, celui de la jeune star des Red Devils, Marcus Rashford. Mais, ce dimanche, contre Manchester City (victoire 2-0), il a retrouvé des ailes, de la confiance et a provoqué un penalty dès la 40e seconde en faisant vivre un enfer, par le dribble, à ses adversaires du soir. Son coach, Ole Gunnar Solskjaer, était aux anges.

Solskjaer pense avoir retrouvé Martial

« Je pense qu'Anthony a été absolument superbe aujourd'hui. Il était plus l'Anthony d'autrefois. Il se retourne, s'en empare (de la balle, ndlr). Et dire que j'avais un doute ce matin, jusqu'à deux heures avant l'échauffement, je ne savais pas s'il allait jouer ou non. La même chose avec Luke (Shaw, ndlr) », a ainsi lâché le Norvégien, qui a donc mis fin à la série de 21 matches victorieux de Pep Guardiola et des Citizens en ce dimanche après-midi.

Mais Babyface Killer ne s'est pas arrêté en si bon chemin et pense avoir retrouvé le Martial de la saison passée : « aujourd'hui, il s'est redécouvert, je le sens. Il était vraiment fort sur le ballon, positif et c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons être positifs et jouer à un rythme élevé ». Des déclarations qui devraient donc l'encourager alors que l'Euro arrive à grands pas et nul doute que c'est forcément un objectif d'Anthony Martial.