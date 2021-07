OGC Nice : Julien Fournier sait ce qu'il manquait aux Aiglons

Le recrutement cinq étoiles de l'OGC Nice montre bien qu'il existait des lacunes l'année passée. La triste saison des Aiglons en a d'ailleurs été l'exemple le plus criant. Julien Fournier présentait, en compagnie de Jean-Pierre Rivère, quatre nouvelles recrues ce mardi midi. Il en a profité pour expliquer ce qu'il manquait à ses joueurs l'année passée.

« On a probablement manqué d'agressivité, il faut voir ce qu'on met dedans. Ça peut être dans une passe, dans un appel. Celui de Pablo comme celui de Mario, on avait besoin d'avoir au milieu plus de dimension athlétique. Ce qui est difficile c'est qu'on fait passer l'intelligence de jeu et la technique en premier. C'est dur d'avoir aussi la dimension athlétique. Sinon, c'est déjà plus abordable pour nous. C'est un capitaine, il l'a été au PSV. On devient capitaine naturellement, il va prendre ses marques, il est encore jeune. C'est toujours intéressant de faire venir des capitaines », a expliqué le monsieur mercato de l'OGCN.