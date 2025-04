La coïncidence troublante qui touche le club d’Avellino et le Pape

L’histoire paraît irréelle, presque mystique. Pour la sixième fois en près de 70 ans, l’US Avellino a obtenu une montée en division supérieure… alors qu’un Pape vient de disparaître. Cette semaine encore, le club du sud de l’Italie a validé son accession en Serie B après une victoire 2-1 face à Sorrento. Moins de 48 heures plus tard, le Vatican annonçait la mort du Pape François à l’âge de 88 ans. Une étrange synchronie qui se répète depuis 1958.

Plus troublant encore : en janvier dernier, le souverain pontife avait reçu les joueurs d’Avellino au Vatican et signé un maillot du club, désormais béni à jamais. « Nous sommes certains que sa bénédiction nous a également porté chance », avait déclaré le président du club, Angelo Antonio D’Agostino. Depuis la montée en quatrième division en 1958 lors de la mort de Pie XII, jusqu’à celle de cette saison, en passant par les disparitions de Jean XXIII (1963), Paul VI et Jean-Paul Ier (1978), Jean-Paul II (2005) ou encore la renonciation de Benoît XVI (2013), les promotions d’Avellino semblent décidément accompagnées de sombres auspices au sommet de l’Église catholique. Une coïncidence ? L’histoire continue de s’écrire.