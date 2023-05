JT Foot Mercato : un exode massif se prépare au PSG

Le PSG s’active sur ses dossiers chauds

Le Paris Saint-Germain est secoué par ses joueurs en ce moment… ça concerne directement l’avenir du club et donc le marché des transferts. Selon L’Équipe, Kylian Mbappé ne veut pas lever sa clause pour prolonger d’une année supplémentaire… Et il se retrouverait donc libre à l’été 2024. Un coup dur pour Paris, qui organise son mercato et son avenir autour du génie français… Cela met donc une certaine pression sur le board parisien pour cet été, et pour garder Kylian Mbappé il vaudrait mieux ne pas se louper. On le sait, le Français ne serait pas contre un départ de Neymar Jr et c’est la tendance actuelle… Le Brésilien n’est plus fermé à l’idée de quitter le PSG. Plusieurs équipes ont été évoquées, le Barça d’abord, qui est la volonté du joueur, mais qui a recalé ce dernier, car les finances du club rendent impossible une telle transaction. Ce sont ensuite deux grosses écuries anglaises. Chelsea rêve de le faire venir depuis plusieurs mercatos et Manchester United qui garde un œil sur le Brésilien. D’ailleurs, Casemiro forcerait en coulisses pour faire venir son compatriote chez les Red Devils. Le cas Lionel Messi semble réglé pour le PSG qui ne prolongera pas l’Argentin ! La Pulga ne devrait donc plus évoluer à Paris l’an prochain… En revanche, c’est plus compliqué en ce qui concerne Marco Verratti ! Il fait partie des joueurs poussés vers la sortie par Paris, et plusieurs options se dégagent pour lui. Le Real Madrid le fait rêver, mais l’intérêt ne semble pas réciproque. Un retour en Italie est donc plus envisageable, la Juve et l’Inter sont citées comme points de chute possibles… Manchester City serait venu aux renseignements, puisque le club anglais risque de perdre Ilkay Gündogan, même le Bayern aurait pris la température, sans aller plus loin. Mais pour l’instant, l’option favorite de l’Italien c’est de prolonger à Paris… Pas impossible quand on voit le cas Marquinhos, mais il faudra reconquérir le cœur des supporters et de dirigeants ! Toujours au milieu, Renato Sanches est lui aussi concerné par un départ. La direction du PSG aimerait le voir trouver un point de chute, et on parle beaucoup de la Turquie pour lui. En effet, Galatasaray serait chaud pour le signer cet été ! L’international portugais ne serait pas contre ce nouveau défi. Et pour finir, d’après nos informations Keylor Navas ne veut pas revenir à Paris ! En effet, il est seulement en prêt à Nottingham Forest cette saison, et ce sera compliqué de le signer définitivement pour le club anglais. En revanche, une chose est sûre, le portier ne veut pas revenir au PSG et sa priorité c’est de rester en Premier League !

Trois cadors de Ligue 1 visent le même joueur

Dans le reste de l’actu, trois clubs de Ligue 1 sont en pleine bataille pour signer un joueur de Serie A ! Il s’agit de l’OM, de l’OL et de l’AS Monaco. En effet, les deux Olympiques et le club de la Principauté auraient une piste en commun pour ce mercato estival, selon le Corriere dello Sport. Il s’agit de Luis Alberto, le milieu de terrain offensif de la Lazio ! Petit hic, le club romain demande au moins 30 M€ en échange de son joueur… Reste à savoir si un des clubs français réussira à tirer son épingle du jeu. D’ailleurs, l’OM relance une autre piste sur ce marché des transferts ; c’est Sardar Azmoun ! Il avait failli débarquer à Marseille cet hiver, mais au dernier moment l’opération avait capoté et il était resté au Bayer Leverkusen. Mais l’OM s’intéresserait toujours à lui et d’après SportBild, le club français va revenir à la charge cet été. Son prix serait d’environ 10 M€ !

À lire

Le PSG a fait une offre pour Bernardo Silva !

Les officiels du jour

Everton a prolongé Abdoulaye Doucouré ! L’ancien joueur de Rennes a trouvé un accord avec les Toffees, pour activer son option de prolongation présente dans son contrat… Il est désormais lié au club anglais jusqu’en 2024. En revanche, c’est fini pour James McArthur et Crystal Palace ! Après 9 saisons chez les Eagles, l’Écossais fera ses adieux au club londonien à l’issue de la saison… Même chose pour Jordi Alba qui a fait ses adieux au FC Barcelone ! Pour rappel, le latéral gauche évolue sous les couleurs blaugrana depuis 2012, et aura porté le maillot barcelonais a plus de 450 reprises…