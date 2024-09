PSG : Pierre Alonzo est décédé

Pierre Alonzo, responsable du centre de formation du Paris Saint-Germain et père de Jérôme, est décédé dans la nuit de mardi à ce mercredi, à l’âge de 84 ans. Ancien milieu de terrain, il est passé par le Red Star et l’AS Cannes. Dans les années 1970, il a entraîné l’équipe réserve et a été à plusieurs reprises entraîneur intérimaire de l’équipe première du PSG. Il a ensuite connu des expériences d’entraîneur principal à Périgneux, à Nice et dans l’équipe réserve de Bastia.

Sur sa page X, Luis Fernández lui a dédié un message d’adieu : « Pierre Alonzo, tu es parti cette nuit. Je te dois toute ma carrière de joueur et d’entraîneur. Tu as été mon premier formateur, celui qui a cru en moi dès le départ. Tu rejoins Didier auprès des anges du football. Repose en paix, mon Pierre, et merci pour tout », a indiqué l’ex-joueur et entraîneur emblématique du club parisien. Nos pensées vont aux côtés de la famille et des proches de Pierre Alonzo, en ce moment difficile.