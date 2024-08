PSG : ça sent mauvais pour les indésirables de Luis Enrique

Le premier groupe du PSG est tombé ce matin, à quelques heures d’un déplacement du côté du Havre (20h45). Le couperet pour beaucoup de joueurs de l’effectif parisien. Luis Enrique a décidé de se passer de Danilo, Mukiele, Fabian Ruiz, Ugarte, Moscardo, Gadou, Kari, El Hannach et Lavallée, pendant que d’autres comme Bernat, Dagba, Gharbi et Housni sont dans le loft. À de rares exceptions près, tous les noms cités plus haut n’ont plus d’avenir à Paris. Ils ont deux semaines pour trouver une porte de sortie, définitive pour certains, et temporaires pour d’autres. Petite revue d’effectif de ces indésirables.

La suite après cette publicité

On commence déjà par ceux qui devraient rester. Ils sont peu dans la liste citée plus haut. À y regarder de plus près, Fabian Ruiz est même le seul. L’Espagnol sort d’un superbe Euro 2024, remporté avec la Roja. Le milieu de terrain, même s’il ne part pas comme titulaire dans l’esprit de son entraîneur, aura sa carte à jouer. Il n’a qu’une semaine d’entraînement dans les jambes. Gabriel Moscardo est un autre cas particulier. En conférence de presse hier, son entraîneur a estimé qu’il n’était pas suffisamment armé pour faire partie du groupe mais il lui fait du temps de jeu. Un prêt est à l’étude.

À lire

Rennes : Julien Stéphan fait ses adieux à Désiré Doué

Danilo, Mukiele et Ugarte n’ont pas d’avenir au PSG

Pour les autres, la porte est grande ouverte, à commencer par Danilo Pereira. Homme fidèle et fiable depuis son arrivée il y a 4 ans, le milieu de terrain reconverti en défenseur central n’en finit plus d’être déclassé. Son nom revient du côté du Barça et du FC Porto, son ancien club. Nordi Mukiele est dans la même situation, lui qui n’a jamais été véritablement considéré par Luis Enrique. Le défenseur manque de piste pour le moment, alors que le PSG cherche encore un joueur capable d’être la doublure d’Hakimi. Manuel Ugarte est lui toujours en attente que les négociations entre le club français et Manchester United se concrétisent. Elles durent depuis très longtemps.

La suite après cette publicité

Pour les jeunes, c’est au cas par cas. Joane Gadou va s’en aller après avoir échoué à le faire signer professionnel. Lucas Lavallée pourrait à nouveau être prêté après avoir passé la saison dernière du côté de Dunkerque en Ligue 2 comme numéro 2. Ayman Karia a lui laissé échapper sa chance alors qu’il semblait avoir une belle carte à jouer mais sa mauvaise forme physique a surpris en interne. Naoufel el Hannach est lui trop tendre pour ce niveau, à l’image de son erreur contre Sturm Graz en préparation. Pour les lofteurs bien sur, c’est un départ ou rien mais que ce soit Bernat, Dagba, Gharbi ou encore Housni, aucune piste sérieuse n’a pointé le bout de son nez pour le moment.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. Un 1er but de Gonçalo Ramos face au Havre peut vous rapporter jusqu’à 465€.