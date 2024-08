Le milieu de terrain, l’autre énorme chantier de Manchester United !

Manchester United s’apprête à entamer une énième révolution. Huitième du dernier exercice de Premier League, le club mancunien a bien l’intention de retrouver les sommets sur la scène nationale et continentale. Pour ce faire, les hautes sphères des Red Devils comptent profiter du mercato estival afin d’offrir à Erik ten Hag, maintenu à son poste, l’effectif le plus compétitif possible. Dans cette optique, le board de Man United a d’ores et déjà officialisé les arrivées de Leny Yoro, malheureusement out pour les trois prochains mois, et Joshua Zirkzee. Si ce dernier va venir renforcer l’attaque mancunienne, l’ancien joueur de Bologne n’est pas encore prêt physiquement et Rasmus Höjlund est lui blessé. De quoi causer quelques maux de tête aux pensionnaires d’Old Trafford.

La suite après cette publicité

Outre le secteur offensif, les Diables Rouges vont également devoir résoudre l’énigme de l’entrejeu. Malgré les présences de Casemiro, Scott McTominay, Kobbie Mainoo, Christian Eriksen, Bruno Fernandes ou encore Mason Mount, les Red Devils sont, aujourd’hui, déterminés à l’idée de renforcer leur milieu de terrain. Rapidement, la formation anglaise s’est ainsi positionnée sur Manuel Ugarte (23 ans), en manque de temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain. Un dossier s’avérant, cependant, complexe, notamment au regard des exigences parisiennes, à savoir 60 M€. Un montant qui n’a pas manqué de refroidir Manchester United, même si certains médias britanniques affirment que l’Uruguayen est toujours suivi.

À lire

Manchester United avance ses pions pour Youssouf Fofana

Les Red Devils ont huit cibles dans le viseur !

En attendant de connaître le verdict de ce feuilleton, les triples vainqueurs de la Ligue des champions activent, parallèlement, d’autres options moins coûteuses. Le Correio da Manhã citait, à ce titre, le nom de Morten Hjulmand comme plan au milieu. Mais ce n’est pas tout. Ces dernières heures, Sky Sports indiquait, en effet, que le club mancunien ne lâchait pas Youssouf Fofana (25 ans). Si nous vous révélions à la fin du mois de juillet un intérêt des Red Devils pour le joueur monégasque, de nouvelles discussions ont eu lieu entre les différentes parties. En concurrence avec l’AC Milan, qui a déjà offert 17 M€ cet été, Man United n’a pas encore formulé de proposition concrète à la formation asémiste, qui attend au moins 35 M€.

La suite après cette publicité

Face à cette complexité, la direction mancunienne n’a, cependant, aucune intention de subir. Dès lors, de nombreuses autres pistes sont explorées. Richard Rios de Palmeiras et Martin Zubimendi de la Real Sociedad font ainsi partie de la short-list de Manchester United. Par ailleurs, le club fondé en 1878 a également contacté Burnley pour Sander Berge. Milieu norvégien de 26 ans, ce dernier était sorti du lot la saison dernière (2 buts et 2 passes décisives en 40 matches) malgré la relégation des Clarets. Enfin, Ten Hag n’a pas exclu de faire appel à Sofyan Amrabat. Prêté par la Fiorentina lors du dernier exercice, le Marocain de 27 ans pourrait ainsi faire son retour du côté d’Old Trafford avant la fin du mercato estival. Lié à d’innombrables noms, Manchester United va désormais devoir trancher… et le temps presse.