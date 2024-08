Manchester United a déjà des soucis en attaque

Trouver un buteur de référence qui fera gagner les matches qui comptent. Manchester United court après cela depuis des années, mais n’a pas tiré la bonne carte. Il a eu beau tenter le retour de Cristiano Ronaldo, les coups Cavani ou Weghorst, il n’a pas mis la main sur un attaquant à 30 buts par saison en Premier League. Le choix a donc été de miser sur le jeune Rasmus Höjlund la saison passée, recruté contre un chèque de 75 M€ + 10M€ de bonus à l’Atalante Bergame.

Pas un franc succès, même si le Danois a parfois montré de bonnes choses. Alors, Manchester United a ressorti le chéquier pour recruter Joshua Zirkzee, autre révélation de Serie A, avec Bologne, pour un total de 42,5 M€. Suffisant pour fournir ce poste ? A moins d’une semaine du Commuity Shield, contre Manchester City, rien n’est moins sûr. Höjlund s’est blessé pour 6 semaines et manquera le début de saison.

Zirkzee pas encore prêt

Zirkzee, lui, est revenu plus tard à l’entraînement en raison de sa participation à l’Euro 2024. Et l’entraîneur Erik Ten Hag demande d’ores et déjà de la patience à son sujet… « Bien sûr, Joshua Zirkzee arrive, il a commencé à s’entraîner, mais il faut aussi considérer qu’il n’est pas là depuis longtemps à l’entraînement, donc cela prendra du temps, et il doit s’adapter au football anglais et à notre façon de jouer aussi », a-t-il commenté. On a connu plus optimiste pour accueillir un joueur.

Voilà donc MU contraint de jouer avec Jadon Sancho, précédemment exfiltré au Borussia Dortmund, dans un rôle de numéro 9. « C’est une option », a ainsi lancé Ten Hag, après la défaite 3-0 en amical, aux Etats-Unis, face à Liverpool. Match au cours duquel Sancho a raté une grosse occasion de la tête. L’entraîneur néerlandais se dit même prêt à aligner Bruno Fernandes en faux 9. Plutôt que l’énigme Marcus Rashford, que Ten Hag préfère voir côté gauche. « Je pense qu’il est plus productif à gauche, en commençant sur le côté et en entrant dans l’axe. » Résultat, pas d’attaquant axial pour démarrer la saison. Et cela fait tâche.