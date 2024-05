Cameroun : Samuel Eto’o fait machine arrière et garde Marc Brys

Samuel Eto’o a fini par céder. En guerre avec le gouvernement depuis plusieurs mois au sujet du sélectionneur Marc Brys, le président de la FECAFOOT avait tout faire pour trouver un autre sélectionneur. Ces derniers jours, lors d’une réunion avec le technicien belge qui avait mal tourné, il s’était emporté et avait encore une fois décidé de limoger Marc Brys. Mais malgré les nombreux communiqués annonçant même un nouveau staff et un nouveau coach à quelques jours des matches, cela n’a pas suffi et le ministère des Sports a obtenu gain de cause.

Ce jeudi, Samuel Eto’o a tenu une conférence de presse avec le sélectionneur Marc Brys. Comme demandé par le coach de 62 ans, l’ancien du Barça s’est excusé publiquement pour ses mots et a confirmé qu’il était bien le coach pour les prochains matches. «Je ne vais pas être long, je commence par présenter des excuses. Lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d’émotions. Je préfère le dire comme ça. (…) Je suis content d’avoir échangé avec le coach. On a des convictions, on ne changera pas. On travaille depuis 2 ans pour donner ce qu’il y a de meilleur. Il était important de maintenir le cap pour le Cameroun. Je m’excuse pour la dernière fois. On n’a plus beaucoup de temps, car ils doivent tout faire pour qu’on gagne. Je vous demande d’être indulgent. On est un peuple fier et qui aime les victoires. Il faut donner le temps au sélectionneur. Coach, nos destins sont liés et vous pourrez me compter parmi vos soutiens. Tant que le Cameroun gagne, le président que je suis n’aura pas de problèmes de cheveux. » La fin d’un long feuilleton donc… pour l’instant.