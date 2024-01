Real Madrid - Majorque : les compositions officielles

Leader de Liga avec 45 points, à égalité avec Gérone, le Real Madrid a l’occasion de s’adjuger le titre honorifique de champion d’hiver en cas de victoire, à domicile, face à Majorque (coup d’envoi 19h15, un match à suivre sur FM). Invaincus depuis 17 matches (14 victoires et 3 nuls), les Madrilènes partent largement favoris face au club des Iles Baléares, 14e, mais qui reste toutefois sur une série de cinq résultats positifs.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti doit composer avec de nombreuses absences notamment dans le secteur défensif. Alaba et Militao sont des blessés longue durée tout comme Courtois. Camavinga et Mendy sont trop justes et Nacho est suspendu. C’est donc Tchouaméni qui va évoluer en défense centrale avec Rudiger. Carvajal fait son retour à droite alors que Fran Garcia débute au gauche. Au milieu, c’est du classique avec Kroos, Modric et Valverde. Devant, Vinicius revient après une longue blessure et retrouve Rodrygo et Bellingham. Côté Majorque, Javier Aguirre est privé de Costa (suspendu) et de Muriqi (blessé) mais on retrouve dans le onze un ancien pensionnaire de L1 avec l’ex gardien de Reims Rajkovic. Pour le reste, c’est un système en 3-4-2-1 avec notamment l’expérimenté Nastasic en défense. Maffeo et Gonzalez seront les pistons alors que devant Larin va être épaulé par Rodrigues et Sanchez.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Fran Garcia - Valverde, Kroos, Modric – Bellingham - Rodrygo, Vinicius Jr.

La suite après cette publicité

Majorque : Rajkovic - V.D. Heyden, Raillo, Nastasic - Maffeo, Samu, Morlanes, Gonzalez – Sanchez, Rodrigues – Larin.