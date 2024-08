Ederson scelle son futur avec Manchester City

Ederson met fin au suspens. Annoncé sur le départ après 7 saisons passées à Manchester City et 17 trophées remportés au passage, le gardien brésilien était fortement lié à un transfert vers l’Arabie saoudite et le club d’Al-Ittihad. Alors que les Cityzens semblaient s’être résignés à perdre leur joueur, l’international auriverde n’a pas l’intention de plier bagage et compte poursuivre l’aventure en Angleterre comme il l’a déclaré au micro de ESPN.

«La décision est prise. Je reste à Manchester City. J’ai parlé avec Pep Guardiola, cela a été important dans ma décision. Je suis heureux de rester, concentré sur l’objectif de remporter d’autres titres ici», a déclaré le joueur de 30 ans en marge du succès de Manchester City en Community Shield face à son rival éternel, Manchester United (1-1, 7-6 t.a.b), ce samedi.