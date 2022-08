Arkadiusz Milik à la Juventus : l'OM va devoir payer le Napoli !

La suite après cette publicité

C’est un peu le transfert surprise de cette fin de mercato à l’Olympique de Marseille. Alors qu’il avait été relancé par Igor Tudor à la pointe de l’attaque phocéenne, Arkadiusz Milik (28 ans) a de fortes chances de ne plus porter le maillot marseillais après le week-end prochain. L’attaquant polonais serait en route pour Turin. Les informations en provenance d’Italie se multiplient d’ailleurs à ce sujet.

Ainsi, Il Corriere dello Sport avait été le premier média à annoncer qu’un accord entre les deux clubs était en bonne voie. La Juventus paierait 2 M€ pour le prêt de six mois de Milik et disposerait d’une option d’achat fixée à 8 M€. Depuis, cet accord financier a été confirmé et Sky Italia a annoncé hier soir qu’une réunion décisive se tiendra aujourd’hui entre les deux formations pour finaliser l’affaire (ou pas).

De Laurentiis a eu le nez creux

Et si tout se passe comme prévu, Milik viendra épauler Dusan Vlahovic au sein de l’attaque bianconera. Mais il fera aussi les affaires… du Napoli ! En effet, le président des Partenopei, Aurelio De Laurentiis, doit se dire qu’il avait vu juste au moment de céder son ancien joueur à l’OM. À l’époque, en janvier 2021, ce dernier craignait que Pablo Longoria n’accueille Milik que pour le revendre dans la foulée à l’ennemi turinois.

ADL a alors fait insérer une clause anti Juve, obligeant l’OM à payer une somme au Napoli en cas de vente du Polonais à la Vieille Dame. Un an et demi plus tard, ce scénario est en passe de se produire. Et si la Juventus paie bien 10 M€ à l’OM (les 2 M€ du prêt plus l’option d’achat de 8 M€), le club phocéen devra reverser, selon la Gazzetta dello Sport du jour, 30% de cette somme totale au Napoli.