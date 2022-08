L'OM tient un accord avec la Juventus pour Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

La direction marseillaise avec été claire : la priorité de cette fin de mercato est de dégraisser l'effectif. Avec une qualification en Ligue des Champions et un mercato estival déjà bien réussi avec les arrivées notables d'Alexis Sanchez, Jonathan Clauss, Luis Suarez et sans doute celle d'Eric Bailly, tout proche du club olympien, Frank McCourt, le propriétaire de l'OM exige urgemment des ventes.

Un an et demi après son arrivée à Marseille, Arkadiusz Milik devrait justement permettre à l’OM de renflouer ses caisses. Déjà annoncé sur le départ l'an dernier en raison d'une mauvaise entente avec Jorge Sampaoli, le Polonais avait retrouvé du temps de jeu avec l'arrivée d'Igor Tudor, sans vraiment convaincre. Et selon les informations de la presse italienne, OM-Nantes sonne comme le dernier match joué par Milik sous le maillot phocéen.

Une préférence pour Depay

Et depuis plusieurs jours, les médias italiens annoncent des discussions entre l'OM et la Juventus pour négocier un transfert du Polonais. Et selon les dernières nouvelles de Sky Sports Italia, les Bianconeri ont trouvé un accord verbal avec Marseille pour Arkadiusz Milik autour d'un prêt payant de 2 millions et une option d'achat fixée à 8 millions d'euros. Cependant, l'arrivée de Milik à la Juve dépend encore d'une chose.

En effet, Arkadiusz Milik n'est pas la priorité du club turinois. Déjà dans le viseur du club lorsqu'il était à Lyon, Memphis Depay est très espéré par Pavel Nedved et la direction de la Vieille Dame. Mais les exigences de Memphis Depay - qui continue de négocier la résiliation de son contrat avec le Barça - sont considérées comme trop élevées pour le moment. Sky Sports ajoute qu'il y aura une réunion entre la direction et Allegri, ce mardi. La Juve décidera de son choix, mais la cote de l'attaquant polonais augmenterait. Avec 16 buts inscrits en 40 matches de Ligue 1, Milik a eu un rendement en demi-teinte depuis son arrivée à Marseille.