Eric Bailly à l'Olympique de Marseille, ça brûle !

Alors que l'OM s'active en coulisse pour finaliser le départ d'Arkadiusz Milik, les dirigeants marseillais ont réussi à boucler une arrivée et pas des moindres. En effet, selon RMC Sport, le transfert d'Eric Bailly est en passe d'être bouclé. Un accord total entre toutes les parties aurait été trouvé. Son arrivée à Marseille devrait se faire ce mardi, du moins elle est ardemment espérée.

L'ancien joueur de Villarreal, arrivé à Manchester à l'été 2016 contre 38 M€, est très intéressé par le projet marseillais, surement grâce à l'attractivité que représente la Ligue des Champions. Il faut dire que l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria suivent la piste du défenseur mancunien depuis un moment déjà, comme nous l'annoncions dernièrement. Après plusieurs semaines de tractations, la bonne nouvelle vient donc de tomber. Il ne manque maintenant plus que l'officialisation qui devrait avoir lieu incessamment sous peu.

Un mercato de qualité

Au niveau de la transaction entre les deux clubs, il devrait s'agir d'un prêt avec une option d'achat qui dépendra notamment d’une qualification de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions, la saison prochaine. Les derniers détails seraient donc déjà réglés entre le joueur de 28 ans et la direction marseillaise. Ce n'est plus qu'une simple rumeur, Eric Bailly va bel et bien évoluer à Marseille cette saison.

Après l'arrivée d'Alexis Sanchez, le club phocéen continue de se renforcer avec des joueurs talentueux et expérimentés. Comme pour le Chilien dans le secteur offensif, l'arrivée d'Eric Bailly à Marseille devrait permettre à Igor Tudor de compter sur un homme fort supplémentaire dans son effectif et surtout en défense. Alors que l'OM réalise un bon début de saison, ce recrutement devrait plaire aux supporters marseillais.