Eric Bailly fait un grand pas vers l'OM

L'OM est sur tous les fronts en cette fin de mercato. Certes, le deal avec l'Atalanta pour un échange entre Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi ne va vraisemblablement ne pas se faire mais dans le dossier Eric Bailly, les feux sont au vert. Le club phocéen est passé depuis un moment devant la concurrence, probablement grâce à l'attractivité que représente la Ligue des Champions, mais aussi parce que la formule proposée intéresse Manchester United.

Au début, les Red Devils ne voulaient pas entendre parler d'autre chose que d'un transfert sec. La direction a dû mettre un peu d'eau dans son vin, consciente qu'elle allait avoir du mal à se débarrasser d'un joueur dont elle ne veut plus, surtout son nouvel entraîneur Erik ten Hag, et muni d'un gros salaire pour n'importe quel autre club qui n'est pas anglais. L'idée d'un prêt a fait son chemin et c'est la formule que propose l'OM.

Un prêt avec une option d'achat

Selon les informations de L'Equipe, Pablo Longoria a défini les contours de son offre. Il s'agit d'un prêt payant avec une option d'achat d'environ 10 M€. Celle-ci pourra être activée en fonction des objectifs collectifs et personnels atteints. On parle d'une qualification en Ligue des Champions pour la saison 2023/2024 et d'un nombre de matchs disputés par l'international ivoirien. L'affaire prend forme.

Elle n'est pas encore conclue néanmoins. L'ancien joueur de Villarreal, arrivé à Manchester à l'été 2018 contre 38 M€, est très intéressé par le projet marseillais. Des négociations ont même débuté avec son entourage pour définir son contrat mais d'autres clubs n'ont pas baissé pavillon. Bailly est toujours courtisé et il n'a pas encore donné son aval. À Pablo Longoria de transformer l'essai et de clore ce dossier.