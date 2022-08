L'OM peut y croire pour Eric Bailly

La suite après cette publicité

Pablo les bons tuyaux. Comme à chaque mercato, le président de l'Olympique de Marseille tente de faire des miracles. Ce, alors que son club doit dégraisser et n'a pas des moyens colossaux. Mais le dirigeant espagnol, habitué à faire de jolis coups, a encore trouvé des solutions cet été. Le tout, en ayant géré un changement d'entraîneur juste avant la reprise. Ainsi, outre Samuel Gigot qui avait signé dès janvier, Isaak Touré, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Chancel Mbemba, Luis Suarez et Alexis Sanchez sont notamment arrivés durant l'intersaison.

Mais les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ne sont pas encore rassasiés, eux qui veulent se renforcer avec la Ligue des Champions à jouer cette saison. Pablo Longoria et ses équipes sont encore en quête d'un défenseur central supplémentaire. Et si l'écurie française rêvait de faire revenir William Saliba, auteur d'un prêt réussi l'an dernier, elle va devoir se concentrer sur un autre objectif puisque Mikel Arteta compte sur lui à Arsenal. Les Marseillais prospectent donc et c'est toujours en Angleterre qu'ils cherchent la perle rare.

L'OM devance la concurrence

Cette semaine, nos confrères de L'Equipe ont révélé que l'Olympique de Marseille ciblait Eric Bailly. Expérimenté, l'Ivoirien n'entre pas dans les plans d'Erik ten Hag à Manchester United. Ce vendredi, le Manchester Evening News rappelle d'ailleurs qu'il fait partie des sept joueurs dont les Red Devils veulent se séparer d'ici la fin du mercato, d'autant que le club compte sur Harry Maguire, Raphaël Varane ou encore Lisandro Martinez, recruté cet été. L'OM a des raisons d'y croire.

D'autant que le Daily Mail explique que Marseille est en pole sur ce dossier. Les Phocéens sont prêts à transférer le défenseur sous contrat jusqu'en 2024, ce qui intéresse MU qui ne veut pas entendre un prêt. Une solution qui est celle proposée par les autres clubs sur le coup, à savoir West Ham, Fulham, Séville, l'AC Milan et l'AS Roma. Malgré l'arrivée de Malang Sarr, Monaco, qui a été éliminé cette semaine en tour préliminaire de la Ligue des Champions, a aussi un oeil sur lui mais envisage un prêt. L'OM a donc le champ libre pour recruter Eric Bailly, qui serait tenté par le challenge !