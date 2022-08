MU ouvert à un prêt pour Eric Bailly

Manchester United veut se débarrasser de ses indésirables cet été, et Eric Bailly en fait partie. Bien que le début de saison n'augure rien de mieux côté Old Trafford, le défenseur ivoirien de 28 ans n'est pas dans les plans de Erik ten Hag. De nombreux clubs sont venus aux nouvelles, dont l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille.

Le club phocéen a même pris un léger avantage selon les dernières indiscrétions. A l'origine, Manchester United ne voulait pas entendre parler d'un prêt et n'envisageait qu'un transfert. Mais selon nos informations, la position du club mancunien a récemment évolué et un prêt serait possible. De bon augure pour l'OM ?